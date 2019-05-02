Украинских туристов предупредили о приближении шторма "Фанни" к восточному побережью Индии
12:59, 02 мая 2019Новости туризма
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Продолжается эвакуация местных жителей.
Иллюстрация / REUTERS
Министерство иностранных дел советует гражданам Украины, которые находятся в Индии, обратить внимание на приближение шторма к восточному побережью этой страны.
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Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.
"К восточному побережью Индии приближается шторм "Фани". Продолжается эвакуация местных жителей. Призываем граждан Украины, которые находятся в этой части Индии, руководствоваться рекомендациями местных властей", - говорится в сообщении.
Также в МИД советуют в случае необходимости обращаться к консулам по номеру телефона +91 920550715.
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