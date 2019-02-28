Из-за закрытия воздушного пространства из Индии не могут вылететь как минимум 12 украинцев - МИД

Консул помогает украинцам перебронировать билеты на другие самолеты.

Из аэропорта в Дели имени Индиры Ганди из-за закрытия воздушного пространства вследствие противоречий Индии и Пакистана не могут вылететь как минимум 12 украинцев.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев. По его словам, в результате обострения отношений между Пакистаном и Индией было отменен рейс "Дели - Астана", на котором граждане Украины должны улетать из Индии.

"Оказались там по меньшей мере 12 граждан Украины, среди которых один ребенок. Может быть это количество больше, потому что, возможно, не все сейчас там, в аэропорту находятся. Кто-то может находиться за его пределами", - сказал Погорельцев.

Он отметил, что в аэропорту находится украинский консул, который "решает ситуацию. Решает следующим образом: старается максимально перебронировать билеты на ближайшие рейсы. Уже частично это удалось, но ближайший день - пока на послезавтра, уже часть людей перебронировали. Остальные решает этот вопрос и параллельно решается вопрос размещения наших граждан для того, чтобы некоторое время жить и переночевать, пока они не смогут вылететь".

"Посольство для усиления направило еще двух сотрудников для решения вопроса на месте, имеется в виду - в аэропорту", - сказал Погорельцев.

Он выразил надежду, что принятые меры обеспечат максимально быстрое решение вопросов возвращения в Украину граждан.

В то же время, пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко заявила на брифинге, что Украина внимательно следит за тревожным развитием событий между Индией и Пакистаном и "теми неоднозначными сообщениями, которые поступают из Нью-Дели и Исламабада". "Послу Украины в Индии и Пакистане поручено осуществлять постоянный мониторинг ситуации и безотлагательно информировать МИД Украины", - заявила Зеленко.

"Считаем, что Индия и Пакистан должны решать все противоречия путем именно мирных двусторонних переговоров на основе положений Симлуцкого соглашения", - сказала Зеленко.

Как сообщал УНИАН, из-за обострения отношений Пакистан и Индия закрывают воздушное пространство для коммерческих рейсов и аэропорты.

В обращении к народу 27 февраля премьер Пакистана Имран Хан призвал к переговорам с Индией и выразил надежду, что здравый смысл поможет в деэскалации ситуации.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж подчеркнула, что ее страна "не хочет видеть дальнейшей эскалации".

Армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолета над спорным регионом Кашмир и захватила двух пилотов. Как сообщил спикер армии Пакистана Асиф Гафур, самолеты сбили 27 февраля после того, как те пересекли "линию контроля", которая является фактически границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями Кашмира.

За день до этого, 26 февраля, индийские военные самолеты нанесли "предупредительного авиаудара" по боевикам в Пакистане.

Упомянутый авиаудар называют первым ударом, осуществленным по территории Пакистана или подконтрольной ему части Кашмира со времени последней войны между двумя государствами в 1971 году.

Напряженность между Пакистаном и Индией, которые имеют ядерное оружие, возросла после нападения смертника в Кашмире, в результате которого погиб по меньшей мере 41 индийский полицейский. Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка "Джайши-э-Мохаммад".