МАУ открывает новое направление в Турцию

С 23 июля рейсы будут осуществляться ежедневно.

Крупнейший украинский авиаперевозчик, компания МАУ объявила об открытии нового прямого рейса между Киевом и Измиром (Турция).

Об этом сообщает пресс-служба МАУ на своей странице в Facebook.

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С 15 июня рейсы будут осуществляться трижды в неделю, а 23 июля - ежедневно.

«Расписание рейсов составлено таким образом, чтобы обеспечить удобную стыковку с рейсами МАУ в/из Международного аэропорта «Борисполь», - отметили в МАУ.

Кроме того, вместе с партнером Turkish Airlines, пассажиры могут спланировать свое путешествие в Даламан, Бодрум и Анкару через Стамбул, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба Украины ввела новые правила воздушных перевозок, обслуживания пассажиров и багажа.