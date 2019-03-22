МАУ открывает новое направление в Турцию
14:07, 22 марта 2019Новости туризма
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С 23 июля рейсы будут осуществляться ежедневно.
Стоимость билета составляет от 2 тысяч 298 гривень / фото УНИАН
Крупнейший украинский авиаперевозчик, компания МАУ объявила об открытии нового прямого рейса между Киевом и Измиром (Турция).
Об этом сообщает пресс-служба МАУ на своей странице в Facebook.
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С 15 июня рейсы будут осуществляться трижды в неделю, а 23 июля - ежедневно.
«Расписание рейсов составлено таким образом, чтобы обеспечить удобную стыковку с рейсами МАУ в/из Международного аэропорта «Борисполь», - отметили в МАУ.
Кроме того, вместе с партнером Turkish Airlines, пассажиры могут спланировать свое путешествие в Даламан, Бодрум и Анкару через Стамбул, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба Украины ввела новые правила воздушных перевозок, обслуживания пассажиров и багажа.
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