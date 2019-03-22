цей матеріал доступний українською

МАУ открывает новое направление в Турцию

14:07, 22 марта 2019
Новости туризма
214 0
Стоимость билета составляет от 2 тысяч 298 гривень / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба МАУ на своей странице в Facebook.

Читайте такжеМАУ сокращает время посадки на рейсы

С 15 июня рейсы будут осуществляться трижды в неделю, а 23 июля - ежедневно.

«Расписание рейсов составлено таким образом, чтобы обеспечить удобную стыковку с рейсами МАУ в/из Международного аэропорта «Борисполь», - отметили в МАУ.

Кроме того, вместе с партнером Turkish Airlines, пассажиры могут спланировать свое путешествие в Даламан, Бодрум и Анкару через Стамбул, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба Украины ввела новые правила воздушных перевозок, обслуживания пассажиров и багажа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Турция#авиаперевозки#авиакомпания МАУ