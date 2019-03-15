В Турции для туристов откроют старейший в мире храмовый комплекс

Гёбекли-Тепе - самое старое поселение в истории человечества.

В Турции открывается самый старый в мире храм Гёбекли-Тепе. Гёбекли-Тепе представляет собой самый старый храм и поселение в истории человечества.

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Ожидается, что 18-е сокровище Турции в списке всемирного наследия ЮНЕСКО будет способствовать региональному туризму, пишет Otpusk.

Место рождения цивилизаций и старейший храмовый комплекс в мире, Гёбекли-Тепе, был официально открыт в прошлую пятницу на церемонии, на которой присутствовал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Названный «нулевой точкой истории», Гёбекли-Тепе считается истинным воплощением наследия человечества и признан таковым в Списке объектов наследия ЮНЕСКО. Президент Эрдоган особо подчеркнул важность Гебекли-Тепе для истории человечества в качестве древнего места.

«Гебекли-Тепе уже стал важной ссылкой, чтобы показать глубину анатолийских цивилизаций, так как он внес огромный вклад в общие культурные сокровища человечества», - сказал Эрдоган и отметил, что эта достопримечательность является родиной человечества.

В стремлении продвинуть одно из самых важных и древних археологических памятников в мире эпохи неолита давностью в 12 000 лет, расположенного в юго-восточной провинции Турции, правительство объявило 2019 год годом Гёбекли-Тепе.

Как сообщал УНИАН, ранее в Египте для туристов открыли "тайник царских мумий".