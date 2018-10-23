Названы лучшие туристические направления на 2019 год

Профессиональные путешественники определили лучшие туристические направления в категориях «Топ стран», «Топ городов», «Топ регионов» и «Топ оптимальных вариантов».

Один из самых популярных международных туристических ресурсов Lonely Planet опубликовал список лучших туристических направлений для посещения в 2019 году.

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Рейтинг Lonely Planet составлен на основании мнений профессиональных путешественников в категориях «Топ стран», «Топ городов», «Топ регионов» и «Топ оптимальных вариантов».

Топ-10 лучших стран для посещения в 2019 году

Топ лучших стран на 2019 год возглавила Шри-Ланка. Эксперты отмечают, что после десятилетий внутренних конфликтов к 2019 году страна сумела развить туристическую инфраструктуру на должном уровне, при этом предоставляя возможности для отдыха на любой вкус. Особо отмечается экваториальный климат Шри-Ланки, богатая дикая природа, разнообразие культур и местное гостеприимство.

На втором месте в рейтинге оказалась Германия. Эксперты отметили традиционно высокий уровень развития инноваций в стране, что делает ее привлекательной и одновременно невероятно удобной для туристов. При этом в 2019 году советуют уделить внимания таким городам, как Веймар, Дессау и Берлин, в музеях которых будут подготовлены специальные экспозиции по случаю 100-летия архитектурного направления Баухаус, зарождение и развитие которого связано с этими городами.

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Замыкает тройку лидеров Зимбабве. Эксперты отмечают: несмотря на то, что эта африканская страна чаще всего попадает в СМИ в связи с не самыми лучшими новостями, на самом деле она уже давно невероятно популярна среди туристов. При этом Зимбабве считается одним из самых безопасных мест в Африке. Страна может предложить туристам гостеприимство, огромные природные парки, покрытые густой растительностью горы, древние руины из списка наследия ЮНЕСКО и знаменитый водопад Виктория шириной около 1800 м и высотой 120 м.

Также в топ-10 лучших для посещения стран попали Панама, Кыргызстан, Иордания, Индонезия, Беларусь, Сан-Томе и Принсипи, Белиз.

Топ-10 городов для посещения в 2019 году

Топ-10 городов для посещения в 2019 году возглавила столица Дании Копенгаген. По мнению экспертов, помимо уютного скандинавского стиля и богатой культурной жизни, датская столица радует туристов очень удобной инфраструктурой. А к 2019 году здесь планируют наконец запустить новую линию метро М3 – так называемый «кольцевой маршрут», который существенно упростит путешественникам передвижение по городу.

Вторым в рейтинге оказался китайский Шэньчжэнь – самый инновационный город страны, который еще называют «Китайской Силиконовой долиной». Одновременно город может предложить туристам насыщенную и современную ночную жизнь. Здесь есть развлечения на любой вкус – богатая музыкальная инди-сцена, уютные кафе, крафтовые пивоварни, творческие районы и многое другое.

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На третьем месте в списке городов оказался Нови-Сад – город на севере Сербии на берегу Дуная. Нынче считается вторым по значению городом Сербии, одновременно уютным и экономически развитым. Нови-Сад назван молодежной столицей Европы на 2019 год – как раз к 20-летию одного из самых популярных европейских музыкальных фестивалей EXIT festival.

Также в топ-10 городов на 2019 год попали Майами (США), Катманду (Непал), Мехико (Мексика), Дакар (Сенегал), Сиэтл (США), Задар (Хорватия) и Мекнес (Марокко).

Топ-10 регионов для посещения в 2019 году

Топ-10 регионов на 2019 год возглавила итальянская область Пьемонт, с трех сторон окруженная хребтами Альпийских гор. Эксперты отмечают, что этот регион, ставший одним из главных центров демократического движения Италии, довольно часто незаслуженно игнорируется туристами, хотя ему определенно есть, что предложить.

Вторую строчку в рейтинге возглавил горный хребет Катскилл, расположенный в северных Аппалачах в юго-восточной части штата Нью-Йорк в США. Являются излюбленным местом отдыха жителей Нью-Йорка и других городов. Особенно эксперты обращают внимание на август 2019 года, когда в этом районе будет отмечаться 50-я годовщина легендарного фестиваля Вудсток, который считается символом конца «эры хиппи» и начала сексуальной революции.

Замыкает тройку лидеров северное Перу, являющееся комбинацией живописных степеней, колыбелью древних культур и одним из самых «диких» ландшафтов в мире. Одновременно, учитывая растущую популярность города древних инков Мачу-Пикчу, местные власти принялись активнее развивать туристическую инфраструктуру на севере страны, в частности, благодаря открытию канатной дороги в Куэлапе и увеличению количества транспортных маршрутов из Лимы на север.

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Также в топ-10 регионов мира на 2019 год оказались Красный центр (Австралия), высокогорье Хайленд (Шотландия), Дальний Восток (Россия), штат Гуджарат (Индия), провинция Манитоба (Канада), Нормандия (Франция) и Долина Эльки (Чили).

Топ-10 оптимальных направлений для посещения на 2019 год

Лучшим оптимальным вариантом для посещения в 2019 году эксперты определили Южную долину Нила в Египте. Именно это место считается флагманом возвращения Египта в «высшую туристическую лигу» после терактов 2017 года, когда в стране ввели чрезвычайное положение. Особо популярными здесь считаются круизы по Нилу, которые помимо первоклассной инфраструктуры предлагают туристам посещение исторических и архитектурных достопримечательностей.

На втором месте оказался польский город Лодзь. Этот амбициозный постиндустриальный город, третий по величине в Польше, на данный момент находится в состоянии быстрой трансформации. Бывшие заводы и другие пространства здесь с бешенной скоростью превращаются в культурные, торговые и развлекательные зоны.

Третьим в списке оказался Национальный парк Грэйт Смоки Маунтинс в США, считающийся природным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк практически восстановился после разрушительных лесных пожаров 2016 года и теперь туристы снова могут попасть на знаменитую тропу Chimney Tops Trail, откуда открываются невероятные виды.

Также в топ-10 самых оптимальных вариантов на 2019 год попали тропическое государство Мальдивы, город Хьюстон (США), Аргентина, Бангладеш, Албания, Эквадор и Словения.

Отметим, ранее были названы лучшие туристические направления на Рождество в Европе в 2018 году.