Названы лучшие туристические направления на Рождество в Европе в 2018 году

Всего в список потенциальных рождественских «точек» попали 14 городов, больше всего из которых находятся в Германии.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair назвал топ-направлений в Европе, куда можно в 2018 году отправиться за рождественским духом.

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Всего в список потенциальных рождественских «точек» от Ryanair попали 14 городов, больше всего из которых находятся в Германии. И не удивительно, ведь именно немецкие рождественские ярмарки традиционно привлекают туристов со всего мира, желающих прочувствовать настоящий дух европейского Рождества.

Отметим, ранее УНИАН.Туризм писал, как не испортить свое европейское Рождество, в том числе на примере ярмарок в немецкоязычных странах.

Полный список топ-направлений в Европе на Рождество 2018 выглядит так:

1. Эдинбург (Шотландия).

2. Амстердам (Нидерданды).

3. Страсбург (Франция).

4. Брюссель (Бельгия).

5. Кельн (Германия).

6. Прага (Чехия).

7. Берлин (Германия).

8. Копенгаген (Дания).

9. Будапешт (Венгрия).

10. Брюгге (Бельгия).

11. Краков (Польша).

12. Мюнхен (Германия).

13. Гетеборг (Швеция).

14. Нюрнберг (Германия).