Удивительные места планеты: руины крепости Сигирия на Шри-Ланке (фоторепортаж)

Древняя каменная крепость и дворец Сигирия, что в переводе означает "Скала Льва", были построены на гранитной 183-метровой скале в 5 веке нашей эры.

Далекая Шри-Ланка считается одним из самых популярных вариантов отдыха в теплых краях для украинцев.

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В то же время, Шри-Ланка - это не только курорты, пляжи и all-inclusive. Есть здесь также, куда отправиться на экскурсию. Одним из таких мест являются руины древней крепости Сигирия на одноименном скальном плато.

Древняя каменная крепость и дворец Сигирия, что в переводе означает "Скала Льва", были построены на гранитной 183-метровой скалые во времена правления короля Кашапи (477-495 года нашей эры).

Остатки уникального архитектурно-ландшафтного комплекса Сигирия, в который кроме крепости еще входили сады и дворец, с 1982 года находятся под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.

Кроме того, Сигирия славится своей древней живописью (фресками), которые напоминают пещеры Аджанта (Индия).

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