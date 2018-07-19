Wizz Air запустил однодневные скидки 20% на авиарейсы в Польшу

Акция действует при бронировании билетов на самолеты Wizz Air 19 июля 2018 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил однодневные скидки 20% на рейсы авиакомпании из/в Польшу при бронировании сегодня, 19 июля 2018 года.

Читайте такжеWizz Air с октября начнет летать из двух городов Европы в Марракеш

Как сообщается в почтовой рассылке авиакомпании, специальное предложение от Wizz Air действует 19 июля с 00:00 до 23:59 по центрально-европейскому времени (-1 час разницы с Киевом). При этом срок осуществления поездки со скидками ограничен 30 сентября. Акционная цена действительна только при бронировании на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении.

Отметим, сейчас Wizz Air предлагает билеты на рейсы из Киева (Жуляны) в такие польские города, как Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Люблин и Познань, из Львова - во Вроцлав, Гданьск и Катовице, из Харькова - в Катовице.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Wizz Air ввел новые правила перевозки ручной клади в салоне самолета.