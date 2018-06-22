Новые правила перевозки ручной клади Wizz Air: маленький рюкзак или сумку все же можно будет взять на борт бесплатно

Отныне небольшие чемоданы в салон самолетов венгерского лоукостера смогут взять лишь те пассажиры, которые дополнительно оплатят приоритетной посадки, остальные должны будут сдавать такие вещи бесплатно в багаж.

Пассажиры венгерского лоукостера Wizz Air, которые не будут покупать дополнительную услугу приоритетной посадки, все же смогут взять с собой в салон самолета сумочку, рюкзак или сумку с ноутбуком, которые можно будет разместить в пространстве под передним сиденьем.

Об этом говорится в официальном заявлении Wizz Air на запрос УНИАН, который решил подробнее разобраться в новых правилах перевозки ручной клади на борту самолетов этой авиакомпании.

Читайте такжеWizz Air с октября начнет летать из двух городов Европы в Марракеш

«С сегодняшнего дня лишь пассажиры, которые выберут услугу приоритетной посадки, смогут взять ручную кладь с собой в салон. Ручная кладь пассажиров, которые не выбрали приоритетную посадку, будет бесплатно размещена в багажном отделении самолета. Получить ручную кладь можно после прилета с транспортной ленты в аэропорту прибытия. Пассажиры с ручной кладью (максимальных размеров 40x30x18 см), которую можно разместить под сиденьем, могут продолжать ее брать с собой в салон самолета», - пояснили в компании.

В то же время в компании подчеркнули, что изменения в правилах перевозки ручной клади уже действуют внутри сети Wizz Air, но введение их в действие зависит от готовности каждого аэропорта отправления отдельно. Такие мероприятия в авиакомпании объясняют ограниченным местом в салоне самолета, где багаж всех пассажиров может не поместиться.

Отметим, что услуга WIZZ Priority от Wizz Air оплачивается дополнительно и стоит от 5-10 евро (если покупается онлайн) до 25 евро (если оплачивается в аэропорту).

Кстати, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, как можно путешествовать с минимальным багажом, с которым можно бесплатно пройти на борт самолета.