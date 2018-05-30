В Киеве открылся "Книжный арсенал" (видео)
20:11, 30 мая 2018Новости туризма
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Под помещением музея уже стоят огромные очереди любителей книг.
В столице открывается один из крупнейших форумов страны - "Книжный Арсенал"
В Киеве сегодня открылся один из крупнейших форумов страны - "Книжный арсенал".
Об этом говорится в сюжете ТСН. Под помещением музея уже стоят огромные очереди любителей книг. В "Книжном Арсенале" участвуют две сотни украинских писателей, гости из 30 стран мира. Стенды полторы сотни издательств и художественных проектов уже установлены.
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Он пройдет с 30 мая по 3 июня.
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