В Ужгороде открыли еще одну мини-скульптурку: сейчас в городе их уже более 30 (фото)

Открытие мини-памятника посвящено 130-летию дендросада, который основал Иштван Лаудон.

В Ужгороде в сквере возле городской детской больницы открыли мини-памятник известному педагогу и исследователю природы, доктору Ужгородской католической гимназии Иштвану Лаудону. Эта мини-скульптурка – уже 32 в городе.

Автор скульптурки – Михаил Колодко. Открытие мини-памятника посвящено 130-летию дендросада, который основал Иштван Лаудон. Когда-то здесь было около 100 экзотов, парк считался одним из лучших в Австро-Венгерской империи.

Открыли мини-памятник мэр Ужгорода Богдан Андреев и скульптор, автор всех ужгородских мини-скульптурок Михаил Колодко.

«Здесь уникальные деревья, которые Лаудон привозил из своих путешествий по миру. Именно здесь была посажена первая в Ужгороде и на Закарпатье магнолия и первое дерево гинкго билоба. Сад сейчас значительно меньше, чем был прежде, однако он остается уникальным не только для Закарпатья и Украины, но и для всей Европы. Дендросад может похвастаться настоящими экзотами. Это еще один уникальный туристический объект. Мини-скульптурка прекрасно его дополнила», – рассказывает туризмовед Федор Шандор.

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До установки мини-скульптурки и обустройства дендросада Лаудона приобщилось Правительство Венгрии, к которому с таким предложением обратился коллектив городской детской больницы. «Мы с радостью откликаемся на такие предложения. Это – уникальный объект, который нужно сохранять. Сейчас здесь могут отдыхать как туристы, так и горожане», – отметил во время церемонии открытия скульптурки уполномоченный правительства Венгрии Иштван Грежа.

«В этом году мы досадили несколько деревьев, которых не хватало дендросаду. То есть, эти виды росли здесь раньше, потом площадь сада уменьшалась, не все деревья сохранились. Будем ухаживать за садом и в дальнейшем», – отметил главный врач Ужгородской городской детской больницы Игорь Рошко.

Справка:

Иштван Лаудон (1862-1924) имел филологическое образование, однако очень увлекался естествознанием. Из своих заграничных путешествий и научных экспедиций привозил на Закарпатье разнообразный ботанический материал – семена растений, гербарий. Часть гербарных листов, сделал натуралист, хранится в фондах Закарпатского краеведческого музея и в гербарии биологического факультета Ужгородского национального университета. Большинство привезенных с собой растений Иштван Лаудон высаживал у себя в саду, сейчас это дендросад вблизи Ужгородской городской детской больницы, который имеет название Сад Лаудона. Здесь много экзотов: тис ягодный, кипарис болотный, криптомерия японская, также здесь растет старейшее в Ужгороде дерево гинкго билоба.