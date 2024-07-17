Опытная стюардесса предостерегла туристов от совершения распространенной ошибки на борту самолета.

Большинство туристов остаются на своих местах, когда видят оповещение о необходимости пристегнуть ремни безопасности – при взлете и посадке самолета, а также при турбулентности.

Однако опытная стюардесса в своем блоге для Sun Travel заявила, что командам на борту самолета стоит разрешить чаще просить пассажиров оставаться на своих местах с пристегнутыми ремнями безопасности.

"Как член команды бортпроводников я вижу, как пассажиры встают в самые глупые моменты, в том числе тогда, когда это намного опаснее, чем обычно… Люди часто полагают, что только потому, что индикатор ремня безопасности выключен, они могут встать и походить. Но это не всегда так", – отметила она. Видео дня

По ее словам, отключение этого индикатора просто означает: если пассажирам нужно сходить в туалет, они могут это сделать, но это скорее рекомендация по безопасности, чем что-либо еще.

При этом она призывает пассажиров всегда осматривать салон, прежде чем встать, на случай опасности или других проблем, с которыми они могут столкнуться.

"Главное, на что мало кто обращает внимание, – это тележка с едой и напитками. Если ее толкают вверх и вниз по салону, вам действительно следует оставаться на своем месте. Как минимум, вы можете получить травму пальца ноги или удариться о тележку, что случается постоянно. Меня тошнит от людей, которые сердито смотрят на меня после того, как я случайно задела их ноги тележкой, потому что, на самом деле, это их вина, что их ударили", – жалуется бортпроводница.

В то же время она отмечает, что в некоторых случаях тележка может нести для пассажиров куда большую опасность, чем легкий удар по пальцам ног.

"Например, в случае сильной турбулентности пассажиры могут получить серьезные удары или травмы, если бортпроводник потеряет контроль над тележкой, что мне приходилось видеть. Я уже много раз говорила, что самое опасное при турбулентности – это незакрепленные предметы, а тележка, пожалуй, один из самых опасных предметов на борту", – пояснила автор блога.

Кроме того она пожаловалась, что многие люди встают со своих мест как раз в тот момент, когда самолет готовимся к взлету.

"Практически на каждом рейсе, на котором я работаю, мне приходится просить кого-нибудь сесть, поскольку они настаивают, что им нужен туалет как раз в тот момент, когда мы начинаем выруливать на взлетно-посадочную полосу. Невероятно, насколько некоторые люди превращаются в детей, как только попадают на борт самолета", – констатировала бортпроводница.

В связи с этим она призвала пассажиров посетить уборную аэропорта перед посадкой в самолет, ведь "в противном случае вам придется просто удерживать это в себе, пока мы не окажемся в воздухе".

Как сообщал УНИАН, ранее опытная стюардесса назвала три золотых правила выживания при турбулентности.

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