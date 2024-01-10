Самым турбулентным маршрутом в мире считается рейс между чилийской столицей Сантьяго и боливийским аэропортом Виру-Виру.

Для многих авиапассажиров турбулентность, которая порой даже приводит к травмам, является худшей частью полета. Тем не менее, на самом деле это явление представляет очень небольшую угрозу для современных коммерческих самолетов, а большинство травм получаются потому, пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности.

Как пишет The Independent, хотя большинство пассажиров хотя бы раз в жизни сталкивались с небольшой турбулентностью, сильная турбулентность встречается гораздо реже. По некоторым данным, количество рейсов, пострадавших от сильной турбулентности, составляет один на 50 тысяч вылетов.

В то же время, данные веб-сайта прогнозирования турбулентности Turbli, который проанализировал около 150 тысяч маршрутов, показали самые турбулентные рейсы в 2023 году. Путешествие длиной около 1900 километров между Сантьяго (Чили) и международным аэропортом Виру-Виру (Боливия) было признано самым беспокойным, а маршрут между Алматы (Казахстан) и Бишкеком (Кыргызстана) занял второе место.

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Шесть самых бурных рейсов были внутренними маршрутами в Японии и Китае (четыре маршрута включали вылет и посадку в Ланьчжоу, Чэнду или Сяньяне). Также в первую десятку попали два европейских маршрута. Так, маршрут из Милана в Женеву признали самым беспокойным маршрутом в Европе (и пятым по турбулентности в мире ), а маршрут из Милана в Цюрих занял десятое место.

Основатель Turbli Игнасио Гальего Маркос пояснил, что маршруты через Анды или Альпы занимают высокие места в рейтинге из-за турбулентности горных волн над ними, тогда как маршруты в Японии и Китае являются неспокойными из-за высокой активности реактивных течений.

Топ-10 самых турбулентных авиамаршрутов в мире:

1. Сантьяго, Чили (SCL) – Санта-Крус, Боливия (VVI)

2. Алматы, Казахстан (ALA) – Бишкек, Кыргызстан (FRU)

3. Ланьчжоу, Китай (LHW) – Чэнду, Китай (CTU)

4. Чубу Центрэйр, Япония (НПО) – Сендай, Япония (SDJ)

5. Милан, Италия (MXP) – Женева, Швейцария (GVA)

6. Ланьчжоу, Китай (LHW) – Сяньян, Китай (XIY)

7. Осака, Япония (KIX) – Сендай, Япония (SDJ)

8. Сяньян, Китай (XIY) – Чэнду, Китай (CTU)

9. Сяньян, Китай (XIY) – Чунцин, Китая (CKG)

10. Милан, Италия (MXP) – Цюрих, Швейцария (ZRH)

Как сообщал УНИАН, ранее ученые установили, что климатический кризис приводит к большей турбулентности во время полетов, увеличению расходов и повышению рисков для пассажиров и экипажа.

Тем временем, авиаэксперты рекомендуют туристам по возможности не бронировать рейсы, вылетающие во второй половине дня, особенно если они хотят избежать турбулентности.

В то же время бортпроводница с 20-летним опытом Мадлен Дойл рассказала, на каких местах в салоне самолета хуже всего сидеть во время турбулентности. Оказывается, турбулентность сильнее всего ощущается в задней части самолета, а комфортнее всего при "воздушных качелях" возле крыльев.

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