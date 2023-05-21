У него алюминиевый корпус, продвинутая акустика и отличные конфигурации с процессорами Intel.

Хiaomi вывела на рынок новый доступный ноутбук от своего суббренда Redmi – Book 14 2023. У него алюминиевый корпус, продвинутая акустика и отличные конфигурации с процессорами Intel.

Новинка получила 14-дюймовый дисплей с разрешением 2,8K (2880 × 1800 пикселей) и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Также заявлен 100% охват цветовой гаммы sRGB. Есть и сертификация TUV Rheinland Low Blue – низкий уровень синего света.

Redmi Book 14 доступен в двух версиях: с процессором Core i5-12500H и Core i7-12700H. Оба варианта имеют 16 ГБ оперативной памяти и хранилище на 512 ГБ. Также отмечают два SSD-слота, хранилище можно расширить до 3 ТБ, и два громких динамика с Dolby Atmos.

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Масса новинки – около 1,37 килограмма, толщина корпуса – 15,6 миллиметра. По словам производителя, дисплей можно открывать на 180 градусов.

В Китае Redmi Book 14 стоит от 3 699 юаней (около 19 000 грн). На выбор два цвета: серебристый и серый. Дата мирового релиза не сообщается.

Напомним, ранее на рынке был представлен первый в мире ноутбук без дисплея, как в фантастических фильмах. Гаджет лишен физического дисплея, но поставляется с очками дополненной реальности.

А если вы в поисках недорогого игрового ноутбука, УНИАН делился рейтингом лучших моделей для покупки в 2023 году. Все они стоят менее $1500 и идеально подойдут для комфортного 1080p-гейминга.

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