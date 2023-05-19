Ноутбук лишен физического дисплея, но поставляется с очками дополненной реальности.

Стартап Sightful интересно подошел к выбору дисплея для своего нового ноутбука Spacetop. Его у него вообще нет: вместо матрицы в комплекте идут очки дополненной реальности, транслирующие виртуальный рабочий стол диагональю 100".

В плане конструкции устройство напоминает обычный ноутбук без крышки. Гарнитура показывает Full HD картинку на каждый глаз с частотой 72 Гц и оснащена динамиками, а ноутбук работает на базе процессора Snapdragon 865 с 8+256 ГБ памяти.

Вместо Windows ноутбук управляется некоей Spacetop OS. Еще есть Wi-Fi 6, модуль 5G и слот для SIM, а также два USB-C 3.2. Заявленное время автономной работы – пять часов, быстрой зарядки нет.

Но самое интересное – это проектор. Комплектные очки транслируют поверх окружающей действительности 100-дюймовый виртуальный рабочий стол со свободным размещением окон приложений. Кроме того, можно одновременно вывести несколько десктопов и работать в мультирежиме. Чтобы видеть виртуальный монитор, пользователю придется каждый раз надевать специальные очки.

Стоимость этого чуда техники – 2000 долларов (~75 000 грн). Дата поставки устройства публично не раскрывается.

Напомним, ранее компания Asus представила уникальный ноутбук-трансформер, который можно носить на себе. Задачей было создание эффективного решения для продюсеров и дизайнеров, чтобы они могли делать заметки и зарисовки на ходу.

А если вы в поисках недорогого игрового ноутбука, УНИАН делился рейтингом лучших моделей для покупки в 2023 году. Все они стоят менее $1500 и идеально подойдут для комфортного 1080p-гейминга.

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