Еще устройство является рекордсменом по яркости экрана – пиковое значение составляет 2600 нит.

Компания Xiaomi в рамках своей апрельской презентации анонсировала долгожданный камерофон Xiaomi 13 Ultra, слухи о появлении которого ходили с конца прошлого года.

На фоне конкурентов новинка выделяется "горбатым" корпусом с покрытием из экокожи и набором камер: сразу четыре сенсора по 50 Мп каждый с "самой продвинутой" оптикой от Leica.

Основные спецификации такие:

AMOLED-экран 6.7’’, 2K-разрешение, 120 Гц, 2600 нит;

процессор Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ + 1 ТБ памяти;

батарея 5000 мАч, зарядка 90 Вт по проводу и 50 Вт беспроводная;

четыре сенсора по 50 Мп каждый: основной – 1-дюймовый Sony IMX989 с переменной диафрагмой, три других – Sony IMX858;

Android 13, MIUI 14.

Видео дня

Еще Xiaomi 13 Ultra теперь является новым рекордсменом по яркости экрана – пиковое значение составляет 2600 нит. Предыдущим рекордсменом по яркости дисплея был Oppo Find X6 Pro – его экран показывает 2500 нит.

В Китае аппарат начнет продаваться с 21 апреля, стоимость от 5999 юаней (около 32 000 грн) за 8+256 ГБ и 7299 юаней (39 000 грн) за самую топовую версию с 1ТБ в топе. Ранее компания уже подтвердила, что новинка выйдет и на глобальном рынке – а это значит, что цены за пределами Китая будут еще выше.

К слову, за 999 юаней (около 5300 грн) к смартфону можно докупить специальный чехол со сменными фильтрами на камеру и ручкой как у фотоаппарата.

Напомним, еще раньше Xiaomi выпустила один из самых доступных Android-смартфонов года. Несмотря на сверхнизкую стоимость, бюджетник получил пару интересных фишек, включая "кожаную" заднюю панель.

Также компания выпустила "карманный" пауэрбанк с быстрой зарядкой стоимостью всего 11 долларов: iPhone 14 заряжается от пауэрбанка за 2 часа, а емкости батареи хватит на две полные зарядки. Также можно 1.3 раза зарядить Nintendo Switch.

Вас также могут заинтересовать новости: