В список вошли модели Asus, Alienware, MSI, Acer и HP. Все они стоят менее $1500.

Обозреватели авторитетного ресурса Tom's Hardware протестировали десятки игровых ноутбуков, старательно отбирая их с одной лишь целью: помочь пользователям разобраться в сложной дилемме с выбором недорогого решения для гейминга.

В список вошло шесть моделей от Asus, MSI, Alienware, Acer и HP. Все они стоят менее $1500 (около 55 000 грн).

Лучшим игровым ноутбуком с ценником до $1500 признан ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition. Эта модель оснащена процессором AMD Ryzen 9 5900HX и видеокартой Radeon RX 6800M. Разрешение дисплея – 1080p.

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К плюсам ноутбука обозреватели отнесли топовую производительность, долгое время работы от батареи (почти 10 часов) и качественную систему охлаждения. Из недостатков выделили отсутствие веб-камеры, недостаточно быстрый SSD и низкую яркость экрана.

Далее в списке разместился Alienware М15 R7 с процессором Ryzen 7 6800H, видеокартой RTX 3060 и экраном с разрешением 1080p. Он вошел в топ благодаря высокой игровой производительности, качественному дизайну и материалу, а также долгому времени автономной работы.

Минусы – он заметно тяжелее конкурентов и у него медленный SSD.

Замыкает тройку модель MSI Sword 15 в современном дизайне с множеством портов для подключения большого количества периферийных устройств и внешнего хранилища. Внутри – комбинация Intel Core i7-12650H и GeForce RTX 3060. Говоря о недостатках, упоминается посредственная веб-камера, слабый звук и слишком громкие вентиляторы.

Какие еще ноутбуки попали в список

ASUS TUF Gaming F15 – лучший ноутбук для соревновательных сетевых игр, так как устройство получило экран с кадровой частотой 300 Гц.

Acer Nitro 5 – лучший ноутбук стоимостью до $1000. У него процессор Intel Core i5-12500H и видеокарта GeForce RTX 3050 Ti, которая идеальная для 1080p-гейминга.

HP Victus 15 – лучший игровой ноутбук для тех, кто хочет сэкономить. За $799 покупатели получают лэптоп с Intel Core i5-12450H и видеокартой GeForce GTX 1650.

В одной из предыдущих заметок УНИАН пытался разобраться, насколько оправданно решение приобрести игровой ноутбук сегодня. С появлением сервисов "облачного" гейминга и Steam Deck они больше не являются единственным вариантом портативного ПК-гейминга.

Ранее Asus представила уникальный ноутбук-трансформер, который можно носить на себе. Задачей было создание эффективного решения для продюсеров и дизайнеров, чтобы они могли делать заметки и зарисовки на ходу.

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