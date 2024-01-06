Такое аудиосообщение нельзя переслать, а при записи экрана вместо звука будет тишина.

Вышло новое обновление Telegram: теперь можно отправлять "одноразовые" голосовые сообщения. Они исчезают, как только получатель их прослушал.

Пользоваться ими просто: при записи зажмите значок микрофона, а затем смахните вверх и нажмите на кнопку "1" в кружочке.

Как отмечается, такое сообщение нельзя переслать, а при записи экрана вместо звука будет тишина.

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Апдейт, добавляющий новую фишку в мессенджер, уже доступен на устройствах iOS и Android.

Напомним, в конце декабря в Telegram появился популярный инструмент изменения голоса Voicemod. Теперь пользователи мессенджера будут иметь возможность менять голос во время звонков. А для обычных пользователей стала доступна расшифровка голосовых сообщений в текст.

УНИАН же делился лайфхаком, как избавиться от сторис в Telegram. Недавно возможность публиковать сторис появилась у всех пользователей и авторов каналов – теперь верхняя часть интерфейса забита "кружочками".

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