С последним обновлением возможность публиковать сторис появилась и у авторов каналов – теперь верхняя часть интерфейса мессенджера забита "кружочками".

В прошлом месяце сторис в Telegram стали доступны для всех пользователей – "фишка" из SnapChat, ставшая глобальным хитом в Instagram. Некоторым она пришлась по вкусу, другие же считают, что "Истории" и уведомления о них лишь отвлекают от важных дел и больше раздражают. Если вы относитесь ко второй категории, этот лайфхак для вас.

Примечательно, что в телеграме нет, по крайней мере сейчас, функции, которая бы отключала все сторис одним кликом. Либо показывала сторис только от выбранных контактов. Но можно немного схитрить.

Как отключить сторис в Telegram

Откройте мобильное приложение на своем смартфоне, зажмите пальцем по кружке со сторис конкретного пользователя. Во всплывающем окне появится опция "Скрыть истории" – клацаем на нее.

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Теперь сторис вашего знакомого будут появляться только в архиве и больше не будут показываться в верхней части интерфейса мессенджера. Если проделать так со сторис всех пользователей, то со временем у вас перестанет отображаться новый контент от них.

Если вы в целом не против сторис, но не хотите получать уведомления каждый раз, когда кто-то опубликовал их, то отключите эту функцию. Для этого надо перейти в настройки мессенджера, выбрать "Уведомления и звуки", "Истории" и перевести переключатель напротив пункта "Всегда оповещать" в неактивное положение.

Важно отметить, что несмотря на то, что сторис в Телеграмме доступны всем пользователям, для бесплатного использования есть ограничения. К примеру, если вы захотите постить больше трех сторис в сутки, то придется оформить Premium-подписку.

Впрочем, помимо возможности публиковать сторис, премиум-подписчики получают и другие полезные фишки, вроде возможности расшифровки аудио- и видеоосообшений в текст, приоритет при загрузке медиа и много другое. Стоимость Telegram Premium для украинских пользователей составляет $2,49 в месяц.

Ранее УНИАН рассказывал, как очистить Telegram от "мусора" – после этой процедуры мессенджер будет работать быстрее. Такой же трюк можно исполнять и с WhatsApp, TikTok и другими приложениями, которые отличаются неуемным аппетитом.

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