Авторы Telegram выпустили небольшой, но полезный новогодний апдейт для популярного мессенджера. Он включает в себя новые возможности как для владельцев каналов, так и для обычных пользователей.
Например, теперь администраторы каналов могут менять оформление за "бусты" от подписчиков, добавлять в розыгрыши Премиума другие призы и публиковать список победителей.
А для обычных пользователей появились репосты из каналов в сторис. То есть теперь можно переслать сторис другого человека или канала не только в чаты, но и к себе в "Историю".
Что еще нового в Telegram:
- В редакторе фото теперь можно удалять фон. Требуется минимум iOS 17 или Android 7.
Появился эффект "щелчка Таноса". Автоматическое удаление сообщений по таймеру теперь сопровождается анимацией – сообщения распадаются на отдельные пиксели, прежде чем исчезнуть навсегда.
- Premium-подписку разрешили дарить сразу нескольким людям. В Настройках появился новый раздел "Подарить Premium", в котором можно выбрать до 10 человек.
Возможности просмотра статистики, включая список просмотревших сторис и реакции на нее, теперь доступна и пользователям, и администраторам каналов.
Новая версия Telegram уже доступна всем пользователям Android и iOS.
Ранее в Telegram появился популярный инструмент изменения голоса Voicemod. Теперь пользователи мессенджера будут иметь возможность менять голос во время звонков.
А в мессенджере-конкуренте WhatsApp недавно появилась возможность скрыть свой IP-адрес во время звонков, исчезающие фото и видео и полезная функция для любителей голосовых сообщений.