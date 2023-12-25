В мессенджере прибавилось несколько новых функций, в том числе для владельцев каналов.

Авторы Telegram выпустили небольшой, но полезный новогодний апдейт для популярного мессенджера. Он включает в себя новые возможности как для владельцев каналов, так и для обычных пользователей.

Например, теперь администраторы каналов могут менять оформление за "бусты" от подписчиков, добавлять в розыгрыши Премиума другие призы и публиковать список победителей.

А для обычных пользователей появились репосты из каналов в сторис. То есть теперь можно переслать сторис другого человека или канала не только в чаты, но и к себе в "Историю".

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Что еще нового в Telegram:

В редакторе фото теперь можно удалять фон. Требуется минимум iOS 17 или Android 7.

Появился эффект "щелчка Таноса". Автоматическое удаление сообщений по таймеру теперь сопровождается анимацией – сообщения распадаются на отдельные пиксели, прежде чем исчезнуть навсегда.

Premium-подписку разрешили дарить сразу нескольким людям. В Настройках появился новый раздел "Подарить Premium", в котором можно выбрать до 10 человек.

Возможности просмотра статистики, включая список просмотревших сторис и реакции на нее, теперь доступна и пользователям, и администраторам каналов.

Новая версия Telegram уже доступна всем пользователям Android и iOS.

Ранее в Telegram появился популярный инструмент изменения голоса Voicemod. Теперь пользователи мессенджера будут иметь возможность менять голос во время звонков.

А в мессенджере-конкуренте WhatsApp недавно появилась возможность скрыть свой IP-адрес во время звонков, исчезающие фото и видео и полезная функция для любителей голосовых сообщений.

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