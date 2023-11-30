Создатели Telegram выпустили большое обновление, добавляющее возможность репостить сторис, искать похожие каналы и еще кучу прикольных "фишек". Кроме того, для Premium-подписчиков добавили уникальные цветовые сочетания с логотипами для профиля.
Самой полезной фичей этого апдейта стала расшифровка голосовых сообщений для всех пользователей – раньше она была доступна только подписчикам. Эта функция позволяет быстро прочесть содержание аудиосообщения, и даже перевести его на другой язык.
Правда, есть неприятное ограничение – расшифровать можно до 2 сообщений в неделю. Premium-пользователи по-прежнему могут расшифровывать неограниченное количество сообщений. Эта фича может быть доступна не сразу – она подключается постепенно для пользователей из разных регионов.
Следующее нововведение – возможность поиска похожих каналов. Теперь при подписке на канал, Telegram предложит список схожих по тематике публичных каналов. Их также можно будет найти в профиле канала.
Кроме того, в обновленной версии мессенджера:
- пользователи могут репостить истории своих знакомых;
- добавили возможность ответа на сторис видеосообщениями;
- добавили статистику историй для каналов;
- все пользователи могут установить индивидуальные обои для отдельных чатов, чтобы их удобнее было различать по темам оформления и фотографиям на фоне.
Полный список нововведений можно посмотреть тут. Новая версия уже доступна всем пользователям iOS, на Android обновление появится в ближайшее время.
Обновление уже доступно на iPhone и на Android.
В мессенджере-конкуренте WhatsApp в этом месяце появилась возможность скрыть свой IP-адрес во время звонков, исчезающие фото и видео и полезная функция для любителей голосовых сообщений.
Ранее УНИАН делился простым лайфхаком, как избавиться от сторис в Telegram. Недавно возможность публиковать сторис появилась у обычных пользователей и авторов каналов – теперь верхняя часть интерфейса забита "кружочками".