В Украине это пока не работает.

Команда мессенджера Telegram выпустила новое обновление, которое представляет возможность каналам получать финансовое вознаграждение за свой труд.

Теперь авторы каналов смогут получать 50% дохода от рекламы, встраиваемой ниже постов, говориться в блоге разработчиков. Но есть два нюанса: доход осуществляется через блокчейн TON и криптовалюту Tonco. А в Украине и странах СНГ это работать не будет – возможно, временно.

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Также с новым апдейтом любой может перевести свой личный аккаунт в бизнес, чтобы получить доступ к новым функциям. Из главных нововведений – возможность указать свою локацию, часы работы и FAQ. Также можно изменить текст и стикер на странице нового чата, а ссылки можно превратить в кнопки с названием: например, "Забронировать столик" или "Узнать статус заказа".

Кроме того, в личном профиле теперь можно указать дату рождения с настройками приватности, а также добавить свой канал в профиль как витрину. Обновленный Telegram уже доступен для установки – чтобы нововведения заработали на смартфоне, нужно обновить мобильное приложение в Google Play и App Store.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Telegram есть лимит на число сообщений – проверьте свой. Если превысить его, самые старые переписки автоматически удалятся, а способов вернуть удаленные сообщения, как известно, в мессенджере не существует.

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