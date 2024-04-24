Блокировка если и произойдет, то для пользователей iPhone с украинскими SIM-картами, заявил Дуров.

Компания Apple требует от администрации мессенджера Telegram заблокировать в Украине доступ к некоторым пророссийским каналам. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

О каких именно телеграм-каналах идет речь, не упоминается. При этом Дуров подчеркнул, что блокировка если и произойдет, то для "пользователей iPhone с украинскими SIM-картами". То есть, сами каналы не будут удалены из мессенджера. К ним все еще можно будет получить доступ через веб-версию или на Android.

Мы получаем официальные письма от Apple, в которых указывается, что определенные изменения здесь могут быть неизбежны, по крайней мере, для пользователей, заходящих в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт. Как я объяснил в своем интервью, чтобы оставаться доступным для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы, поступающие из магазинов приложений – написал создатель мессенджера в своем канале.

При этом он добавил, что в случае игнорирования требования Telegram может быть удален из магазина App Store. Сам бы он не стал ограничивать никакие каналы.

Также, по словам Дурова, Telegram банит аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов, или публикуют личные данные людей с призывами к насилию против них.

Проблема с мессенджером Telegram в Украине

Как писал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно высказывались за блокирование или хотя бы определенное ограничение работы платформы Telegram из-за бесконтрольного распространения российской пропаганды и нежелания владельцев платформы идти на контакт с украинскими властями.

В марте группа нардепов зарегистрировала в Раде законопроект, который предлагает запретить госорганам иметь свои страницы в "непрозрачных" соцсетях, таких как Телеграмм.

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