Отмечается, что платформа со значительной аудиторией должна иметь соответствующее регулирование.

В понедельник, 25 марта, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11115 по регулированию деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности, Telegram, который основан Павлом Дуровым.

В пояснительной записке указано, что некоторые платформы совместного доступа к информации имеют многомиллионную аудиторию в Украине. Согласно исследованию от 2023 года, аудитория Telegram превышала YouTube в 4,5 раза – 72% против 16% соответственно.

"Очевидно, что платформа, которая используется 72% украинцев для получения информации, должна иметь регулирование не менее чем другие источники массовой информации со значительно меньшим охватом. Дополнительным аргументом для введения регулирования является то, что, например, платформа Telegram может быть связана с государством-агрессором", – говорится в документе.

Так, законопроект требует, чтобы выделялись провайдеры платформ общего доступа к информации как отдельные субъекты в сфере медиа. Также уточняется, что ключевым отличием платформ общего доступа, через которые распространяется массовая информации, является наличие на них страниц (учетных записей, каналов и т. д.)

Предусмотрены и другие изменения:

устанавливаются требования к провайдерам платформ совместного доступа к информации в соответствии со ст. 23 закона о медиа. Однако их не будут обязывать проходить регистрацию, вместо этого такие провайдеры должны обеспечить присутствие в Украине своего представителя (представительство, юридическое или физическое лицо с доверенностью) для коммуникации. Это требование не распространяется на платформы, которые зарегистрированы или имеют представительство в ЕС;

на провайдеров платформ, через которые распространяется массовая информация, возлагаются обязательства, по требованию Национального совета, раскрывать структуру собственности и источники финансирования;

законопроект также предлагает установить законодательную презумпцию, что невозможность осуществить проверку из-за отсутствия коммуникации является основанием для признания структуры собственности такого провайдера непрозрачной;

органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица, а также поставщики финансовых услуг, не имеют права использовать платформы общего доступа к информации с непрозрачной структурой собственности;

законопроект предлагает Кабмину урегулировать порядок использования должностными лицами и военнослужащими сервисов провайдеров платформ общего доступа к информации с непрозрачной структурой собственности, поскольку использование медиа военными формированиями, которые входят в сектор безопасности и обороны, могут иметь особенности, связанные со спецификой деятельности и особыми требованиями безопасности информации.

Законопроект зарегистрировала группа нардепов. Документ должен пройти два чтения в сессионном зале, а затем получить подпись президента.

Претензии к Telegram в Украине

В последнее время высокопоставленные чиновники в Украине все чаще говорят о необходимости регулировать работу Telegram. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявлял, что администрация социальной сети Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, которые распространяют российскую пропаганду.

Представитель платформы Реми Вонг также рассказывал, что украинские власти передали компании Telegram список каналов, которые они считают "потенциально проблемными".

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