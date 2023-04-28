iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат поддержку мониторов 4K и Thunderbolt 3 для более быстрой передачи данных.

Apple будет использовать два разных вида разъема USB-C для базовых версий iPhone 15 и Pro-модификаций. Быстрых портов удостоятся только флагманские модели, сообщает источник.

Уже подтверждено, что Apple перейдет c Lightning на USB-C в этом поколении Айфонов. Однако младшие модели, iPhone 15 и 15 Plus, останутся с прежней скоростью передачи данных на уровне USB 2.0. Зато порты iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут поддерживать Thunderbolt 3.

Максимальная пропускная способность Thunderbolt 3 составляет 40 Гбит/с – это в 83 раза быстрее USB 2.0. Отмечается, что такие скорости позволят не только быстро скидывать с Айфона "тяжелые" ProRes-видео, минута которых может легко весить больше 6 ГБ, но и подключать внешние экраны.

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О том, что iPhone 15 Pro получит быстрый Thunderbolt 3, ранее говорил и Минг-Чи Куо. В то же время, ходят слухи, что Apple работает над собственным вариантом USB-C, из-за чего уже имеющиеся у пользователей кабели USB-C могут оказаться несовместимыми (или частично совместимыми) с айфонами.

USB-C станет общим зарядным портом для всех гаджетов

С 28 декабря следующего года в странах Европейского союза будут продавать смартфоны, включая грядущие айфоны, исключительно с зарядным портом USB-C. Соответствующий закон в ЕС одобрили еще прошлы летом.

Помимо смартфонов закон ЕС затрагивает планшеты, наушники, электронные книги и другие устройства. Исключение делается только для совсем маленьких гаджетов, в которые USB-C физически невозможно разместить, таким как смарт-часы, трекеры здоровья и отдельная спортивная техника.

При этом сообщается, что переход на USB-C в iPhone 15 будет временным решением для соблюдения закона ЕС. Все потому, что его требования не распространяются на устройства без возможности проводного подключения, тогда как в будущих поколениях Apple начнет постепенно отказываться от физических портов в пользу беспроводной зарядки.

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