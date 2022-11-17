Внешне все модели будут мало чем отличаться друг от друга, а вот по части начинки разница, судя по всему, станет существеннее.

Как сообщает авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо, все четыре смартфона iPhone 15, которые увидят свет в 2023 году, будут оснащены разъемом USB-C вместо Lightning. Однако только Pro-модели получат быстрый USB-C 3.2 или Thunderbolt 3.

В свою очередь, младшие модели, iPhone 15 и 15 Plus, останутся с прежней скоростью передачи данных на уровне USB 2.0, как в устройствах с Lightning, сообщил аналитик. Для сравнения, максимальная скорость передачи USB 3.2 – 20 Гбит/с, Thunderbolt 3 – 40 Гбит/с, а USB 2.0 – всего лишь 480 Мбит/с.

Возможно, Apple будет устанавливать Thunderbolt 3 с разъемом USB-C только в модели 15 Ultra, чтобы еще больше подчеркнуть "премиальность" смартфона. Инсайдеры говорят, что данная модель получит титановый корпус, улучшенную селфи-камеру и более длительное время автономной работы.

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О том, что Apple перейдет на USB-C в iPhone в 2023 году, подтвердили ранее в самой компании. Фактически, у купертиновцев нет другого выхода – нужно соблюдать принятый Евросоюзом законопроект об унификации зарядных портов в электронных устройствах,

iPhone 15: что еще известно

Линейка iPhone 15, как и обычно, будет состоять из четырех моделей. Внешне все модели будут мало чем отличаться друг от друга, а вот по части начинки разница, судя по всему, станет существеннее.

По уверениям инсайдеров, Pro-модели iPhone 15 получат более быстрый и энергоэффективный процессор Apple A17 Bionic, увеличенный объем оперативной памяти на 8 ГБ, а также перископный телеобъектив, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.

При этом ожидается, что новый интерактивный вырез, появившийся в iPhone 14 Pro, будет использован во всех моделях iPhone 15. Однако 60-герцовые дисплеи никуда не денутся.

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