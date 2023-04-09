Как ожидается, рамка нового флагмана Apple будет шириной всего 1,55 мм. Пока рекорд за Xiaomi 13 с 1,81 мм.

Инсайдер, известный в твиттере под ником Ice Universe, опубликовал свежие рендеры iPhone 15 Pro Max. Как ожидается, рамка нового флагмана Apple будет шириной всего 1,55 мм по кругу – это рекорд среди всех смартфонов на рынке.

"15 Pro Max станет моим любимцем, я не могу избавиться от этого ощущения изысканности", – такими словами инсайдер сопроводил сравнительное изображение моделей Pro Max текущего и следующего поколения.

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Также он сравнил рамки экрана iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra. Габариты их, соответственно, 159,86 х 76,73 х 8,25 мм и 163,4 х 78,1 х 8,9 мм.

Для тех, кто не верит в рекордно тонкие рамки в iPhone 15 Pro Max, инсайдер привел фото защитных стекол, где наглядно показано, что толщина боковой части рамки экрана iPhone 14 Pro составляет 2,1 мм, тогда как в iPhone 15 Pro это – 1,55 мм.

По мнению инсайдера, "Apple вышла на пик дизайна человеческих мобильных телефонов".

Как ожидается, рамка нового флагмана Apple будет шириной всего 1,55 мм. Для сравнения, у нынешнего лидера Xiaomi 13 этот показатель равен 1,81 мм. При этом, стоит учитывать, что у смартфонов Apple рамка со всех сторон одинаковая, в отличие от большинства аппаратов с Android.

По слухам, в обычных iPhone 15 тоже будут изогнутые рамки, но их толщина в сравнении с прошлым поколением не изменится. Диагонали экранов останутся тех же размеров, как в линейке iPhone 14.

А меж тем в Китае создали и скоро начнут производить дисплей для смартфонов с рекордно тонкими рамками – всего 1 мм. По слухам, первым устройством с таким экраном станет Xiaomi 14. Он также заметно обгонит новинки Apple по этому параметру, но выйдет он только в начале 2024 года.

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