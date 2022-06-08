Производители будут обязаны ставить USB-C не только в смартфоны, но и в планшеты, наушники, электронные книги и другие устройства.

В ЕС достигли соглашения касательно законопроекта, который обяжет производителей ставить во всех смартфонах, планшетах, наушниках и других устройствах одинаковые разъемы, чтобы пользователям было проще.

Новые правила начнут действовать с осени 2024 года, сообщает Reuters.

Все СМИ называют это ударом по Apple. Компания активно выступала против принятия единого стандарта зарядного разъема. По их мнению, предлагаемые изменения будут препятствовать инновациям на рынке электроники и приведут к чрезвычайно большому количеству электронных отходов.

Следует подчеркнуть, что касается ноутбуков, то им дали больше времени – 40 месяцев после вступление в силу новых правил. То же самое касается стандартов быстрой зарядки, чтобы пользователи могли заряжать свои устройства с одинаковой скоростью с помощью любого совместимого адаптера питания.

Предполагается, что новые обязательства помогут потребителям сэкономить на покупках зарядок до 250 миллионов евро в год.

Напомним, ранее популярный бенчмарк AnTuTu составил ежемесячный список самых выгодных Android-смартфонов. Лучшее соотношение цены и качества традиционно показывает Xiaomi и ее суббренд Redmi.

Также УНИАН рассказывал, что китайская Huawei готовит необычный ноутбук без дисплея и клавиатуры. Само устройство представляет собой своего рода "ядро" для подключаемых аксессуаров.

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