Смена сроков выхода платформы позволит исключить ситуацию с Pixel 9, которые поступили в продажу с прошлогодней версией ОС.

Google подтвердила, что начиная с этого года, операционная система будет выходить не осенью, а летом. Релиз Android 16 компания наметила на июнь – примерно в это время пройдет конференция Google I/O 2025.

Сроки релиза Android 16 удалось сократить благодаря переводу процесса разработки на более эффективную модель Trunk Stable. Она предполагает, что все, кто работают над Android, вносят свой вклад в одну общую ветку кода. Это позволяет одновременно выстраивать всю систему и уменьшить временные затраты на устранение проблем после интеграции.

Более ранний выпуск даст OEM-производителям время на подготовку прошивки для своих смартфонов на базе актуальной версии Android. В предыдущие годы им часто приходилось выпускать новые смартфоны на прошлогодней версии ОС. Так произошло и с самой Google в случае серии Pixel 9.

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Первая публичная бета-версия Android 16 вышла в январе. Одним из главных нововведений стали Live Updates. Это аналог Live Activities в iOS: приложения смогут показывать интерактивные уведомления, например, с индикатором статуса доставки заказа.

А меж тем пользователи Samsung все еще ждут публичный релиз One UI 7 на базе Android 15. Если ранее предполагалось, что запуск новой ОС состоится в конце января вместе с анонсом Galaxy S25, то последние утечки говорят о том, что это может произойти только в апреле.

Ранее специалисты выбрали лучшие Android-смартфоны в пределах от 8000 до 20 000 тысяч гривен. В рейтинг попали модели от Samsung, Google, OnePlus, Nothing и Moto.

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