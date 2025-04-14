Издание Gizmochina опубликовало список смартфонов, пользователи которых уже могут опробовать новые возможности Android 16. Эта версия ОС в настоящее время проходит бета-тестирование, а ее полноценный релиз, как ожидается, состоится летом.
Если раньше "бету" Android 16 можно было поставить только на устройства Pixel, то теперь список поддерживаемых устройств выглядит так:
- Pixel 9;
- Pixel 9 Pro;
- Pixel 9 Pro XL;
- Pixel 9 Pro Fold;
- Pixel 8;
- Pixel 8 Pro;
- Pixel 8a;
- Pixel 7;
- Pixel 7 Pro;
- Pixel 7a;
- Pixel 6;
- Pixel 6 Pro;
- Pixel 6a;
- Xiaomi 15;
- Xiaomi 14T Pro;
- OnePlus 13;
- Oppo Find X8;
- vivo X200 Pro;
- iQOO 13.
С выходом Android 16 Beta 3 платформа достигла стабильного изменения, так что большая часть нововведений уже известна. Среди них – интерактивные уведомления, кастомные иконки, редизайн системных настроек и другие нововведения.
Одной из самых любимых у пользователей нововведений Android 16 стал инструмент для мониторинга состояния аккумулятора, аналогичный iPhonе. ОС теперь расскажет все о "здоровье" батареи, так что оценить состояние гаджета при покупке с рук станет чуточку проще.
Ранее представители Google подтвердили, что финальный релиз Android 16 запланирован на июнь, а не сентябрь-октябрь, как обычно. Смена сроков выхода платформы позволит исключить ситуацию с Pixel 9, которые поступили в продажу с прошлогодней версией ОС.
Ранее в сети публиковался список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до новейшего "Андроида". Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш аппарат новую прошивку – есть ли смысл ждать апдейта или, возможно, пришла пора задуматься об апгрейде.