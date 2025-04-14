Отныне установить бета-версию Android 16 могут не только владельцы Pixel, но и некоторых Xiaomi, OnePlus и других брендов.

Издание Gizmochina опубликовало список смартфонов, пользователи которых уже могут опробовать новые возможности Android 16. Эта версия ОС в настоящее время проходит бета-тестирование, а ее полноценный релиз, как ожидается, состоится летом.

Если раньше "бету" Android 16 можно было поставить только на устройства Pixel, то теперь список поддерживаемых устройств выглядит так:

Pixel 9;

Pixel 9 Pro;

Pixel 9 Pro XL;

Pixel 9 Pro Fold;

Pixel 8;

Pixel 8 Pro;

Pixel 8a;

Pixel 7;

Pixel 7 Pro;

Pixel 7a;

Pixel 6;

Pixel 6 Pro;

Pixel 6a;

Xiaomi 15;

Xiaomi 14T Pro;

OnePlus 13;

Oppo Find X8;

vivo X200 Pro;

iQOO 13.

С выходом Android 16 Beta 3 платформа достигла стабильного изменения, так что большая часть нововведений уже известна. Среди них – интерактивные уведомления, кастомные иконки, редизайн системных настроек и другие нововведения.

Видео дня

Одной из самых любимых у пользователей нововведений Android 16 стал инструмент для мониторинга состояния аккумулятора, аналогичный iPhonе. ОС теперь расскажет все о "здоровье" батареи, так что оценить состояние гаджета при покупке с рук станет чуточку проще.

Ранее представители Google подтвердили, что финальный релиз Android 16 запланирован на июнь, а не сентябрь-октябрь, как обычно. Смена сроков выхода платформы позволит исключить ситуацию с Pixel 9, которые поступили в продажу с прошлогодней версией ОС.

Ранее в сети публиковался список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до новейшего "Андроида". Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш аппарат новую прошивку – есть ли смысл ждать апдейта или, возможно, пришла пора задуматься об апгрейде.

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