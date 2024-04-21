Пока Apple думает, выпускать или нет смартфон с гибким дисплеем, складные девайса за последние пару лет успели обрести неплохую популярность среди пользователей – даже несмотря на высокие ценники.
Такой форм-фактор позволяют владеть смартфоном и фактически планшетом одновременно, предоставляя большую гибкость в том, как вы взаимодействуете в ними. Портал Gamerant назвал лучшие складные смартфоны, которые можно купить в апреле 2024 года.
- Лучшим на рынке признан OnePlus Open. Это дебютный складной смартфон именитого китайского производителя, который выделяется огромным экраном, легким весом, современным дизайном и ценником ниже, чем у Galaxy Z Fold5 от Samsung в том же форм-факторе книжки. Если позволяет бюджет ($1500), то это лучшая модель.
- Google Pixel Fold на втором месте, как лучший складной камерофон. Кроме того, у новинки поискового гиганта впечатляющий размер аккумулятора на 4821 мАч и "чистый" Android.
- Motorola Razr Plus (2023) на третьем месте. Его назвали лучшим бюджетным складным смартфоном. В закрытом состоянии он оснащен небольшим 3,6-дюймовым POLED-дисплеем с частотой 144 Гц, который, по сути, может делать все, что делает обычный телефон.
- Тем, кто хочет купить свой первый складной телефон, следует рассмотреть относительно доступный Motorola Razr. Есть некоторые недостатки, как 128 ГБ памяти и маленький внешний дисплей, но стоит он всего 700 долларов, а на скидках его можно найти и за 500.
- Дорогой Samsung Galaxy Z Fold 5 занял пятую строчку в топе, как лучший складной телефон премиум-класса. Компания усовершенствовала функции и дизайн до такой степени, что смартфон стал одним из лучших предложений среди складных устройств. Кроме того, девайс поддерживает стилус, однако его нужно докупать отдельно. А Galaxy Z Flip5 в GameRant признали лучшим компактным девайсом в форм-факторе раскладушки.
Похоже, в ближайшее время складные смартфоны станут массовым товаром. Ранее в этом месяце бренд Nubia выпустила самую дешевую модель на рынке всего за $415. А до конца 2024 года у Samsung выйдут недорогие Galaxy Z Fold FE и Flip FE.
А если вы в поисках бюджетного iPhone, эксперты назвали три модели, которые можно спокойно брать в 2024. Более старые модели предполагают некоторые компромиссы, но для большинства рядовых юзеров этого по-прежнему хватит с головой.