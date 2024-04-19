Более старые модели предполагают некоторые компромиссы, но для большинства рядовых юзеров этого по-прежнему хватит с головой.

iPhone для многих – стандарт смартфона уже 10 лет, если не больше. Но сейчас на рынке образовалось такое количество моделей, что можно легко запутаться, особенно если не очень внимательно следить за релизами.

Сайт Phone Arena проанализировал рынок и нашел 3 бюджетные модели iPhone, которые можно спокойно брать в 2024 году.Даже если вы выберете девайс 3-х или 4-х летней давности, на него будут приходить все обновления так само, как и на новые модели.

Лучшие дешевые iPhone, которые можно купить в 2024 году:

iPhone XR. Хоть эта модель и вышла в конце 2018 года, она не настолько сильно отстает по производительности и функционалу от более свежих моделей.

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iPhone XR оборудован 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем, 12-Мп основной камерой и 7- Мп фронталкой, способной выдавать хорошие фото для соцсетей. А обновления iOS будут приходить до конца 2025 года.

iPhone SE 2022. Этот смартфон уникален по многим параметрам. Во-первых, это самый доступный айфон в актуальной линейке Apple, во-вторых, подкупает 4,7-дюймовый дисплей, которым удобно пользоваться одной рукой, в-третьих, запаса мощности процессора Apple A15 вкупе с оптимизацией iOS с головой хватит на 5 лет стабильной работы.

Еще аппарат имеет неплохую одинарную камеру и батарейку на целый день работы.

iPhone 13. С момента выхода в 2021 году его стоимость упала до $599. За эти деньги покупатели получают мощный iPhone с большой батареей, поддержкой 5G, трендовым дизайном и проверенным набором камер, обеспечивающий отличное качество фотографий, практически неотличимое от некоторых из последних моделей iPhone.

Минимум на четыре года использования – столько его будут поддерживать обновлениями – тринадцатки точно хватит.

Хоть до выхода iPhone 16 остается более полугода, в сети уже накопилось достаточно слухов о новых смартфонах. Pro-модели не только вырастут в размерах, но и получат прокачанные камеры и батареи. А базовые модели получат рекордное количество расцветок и обновленный дизайн камеры.

О смартфонах iPhone 17 тоже уже известно кое-что. В линейке 2025 года Apple впервые за долгое время "прокачает" фронтальную камеру, а базовые модели наконец получат 120-герцевые OLED-экраны ProMotion.

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