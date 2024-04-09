У конкурентов подобные устройства в 2-3 раза дороже, но придется мириться с некоторыми компромиссами.

До сих пор складные телефоны стоили очень дорого. Минимальная цена на такие девайсы превышает $1000. Китайская компания Nubia исправила эту несправедливость, выпустив Nubia Flip по цене 415 долларов. На сегодня это самый дешевый складной смартфон с гибким экраном, пишет Gizmochina.

Nubia Flip имеет основной дисплей на 6.9" с AMOLED-матрицей и разрешением 2790×1188p. Смартфон можно сложить пополам, открывая 1,43-дюймовый экран на внешней стороне. Он пригодится для уведомлений и съемки селфи на основную камеру.

Главный конкурент – Samsung Galaxy Z Flip5, но параметры у новинки попроще. За производительность отвечает Snapdragon 7 Gen 1, есть до 12 ГБ ОЗУ и 256 либо 512 ГБ флеш-памяти. При этом Nubia Flip получит батарею на 4310 мАч и блок питания на 33 Вт. У Galaxy Z Flip 5 аккумулятор емкостью 3700 мАч.

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Смартфон вышел с основной камерой 50 мегапикселей, фронталкой на 16 мегапикселя, водозащитой, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и операционной системой Android 13. Габариты – 170 × 76 × 7,3 мм.

Телефон уже можно купить в Китае, в ближайшее время он доберется до США. Будет ли он продаваться в Европе, не упоминается. В любом случае со временем его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

Судя по всему, в ближайшие время складные смартфоны станут массовым товаром. Сообщается, что до конца 2024 года у Samsung выйдут недорогие Galaxy Z Fold FE и Flip FE. Цены не называются, но для сравнения флагманский Galaxy Z Fold 5 стоит $1800, а Galaxy Z Flip 5 оценили в $1000.

Аналитики говорят, что пользователи начали терять интерес к складным смартфонам. И одним из главных недостатков, который мешает развитию их популярности, называют высокую стоимостью. Еще одна заметная проблема, которую складные телефоны до сих пор не решили полностью, это хрупкость экрана.

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