Речь идет об iPhone Fold, первом складном смартфоне компании. Его выход ожидался в 2026, но разработчик столкнулся с множеством технических проблем.

Apple минимум с 2017 года работает над своим первым складным смартфоном. Источники уверены, что компания пытается громко выйти на рынок, поэтому не торопится с выпуском девайса. Впрочем, новые утечки утверждают, что мы рискуем никогда не увидеть такое устройство.

Ранее уже появлялась информация, что складной iPhone дебютирует не раньше 2026 года. Однако позже информаторы сообщали, что Apple поставила на паузу разработку такого устройства из-за неисправных экранов – и теперь проблемы подтверждены.

Отмечается, что инженеры Apple никак не может добиться ожидаемого качества от сгибаемых экранов для будущих "раскладушек": купертиновцы предъявляют высокие требования к характеристикам панели, но пока ни одной из поставщиков не преуспел в этом.

Видео дня

Компания изо всех сил пытается устранить складку, которая образуется в середине дисплея из-за многократного складывания, и все еще работает над конструкцией шарнира, который позволит дисплею лежать абсолютно ровно, без выпуклостей и провалов в середине. Кроме того, Apple рассматривает возможность наполнения панелей полимерными материалами, такими как силикон или акрилат, чтобы уменьшить проблемы отражения света.

Из-за этого выход условного iPhone Fold перенесен с 2026 на 2027 год. Однако аналитики, близкие к руководству Apple, опасаются, что складной Айфон может быть отложен на неопределенный срок или и вовсе отменен, так как существующие складные технологии "еще не достигли того уровня, который позволил бы ей реализовать такой iPhone".

Ранее в сети публиковался патент Apple, из которого следует, что экран такого Айфон может быть выполнен из специального "самовосстанавливающегося" материала, который сможет "заращивать" царапины и вмятины.

Сегодня на рынке складных устройств доминирует Samsung, которая к началу 2024 года имеет долю в 70%. Параллельно южнокорейский бренд уже готовит новый тип складных устройств: с выдвижным дисплеем или гибкий смартфон, который можно носить на руке.

Вас также могут заинтересовать новости: