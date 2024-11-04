Сразу с нескольких источников доходят слухи, что Samsung работает над бюджетный вариантом Galaxy Z Flip 6.

Появились слухи, что Samsung готовит к выпуску более доступную версию своего складного смартфона Galaxy Z Flip 6. Новая модель, предположительно названная Galaxy Z Flip 6 FE, может стать частью стратегии компании по расширению аудитории своих инновационных устройств.

Корейский блогер Yeux1122 сообщил, что Galaxy Z Flip 6 FE может появиться на рынке уже в следующем году. Хотя подробностей пока мало, есть намёки, что устройство представят одновременно с новым поколением складных смартфонов Samsung, а также с Galaxy S25 Slim, релиз которого ожидается в апреле.

Кроме того, пользователь Twitter под ником Jukanlosreve рассказал, что один из руководителей Samsung заявил на внутреннем совещании компании о намерении снизить барьер входа для потребителей в сегменте складных устройств.

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Предполагается, что Galaxy Z Flip 6 FE сохранит многие характеристики базовой модели. В частности, устройство может быть оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3 вместо более дорогого Snapdragon 8 Elite, что позволит снизить стоимость. Также ожидается, что смартфон получит схожую систему камер и будет работать на базе Android 16.

Выпуск более доступной версии складного смартфона позволит Samsung конкурировать с другими производителями, предлагающими недорогие складные устройства, например, с Nubia Flip 5G стоимостью 499 долларов. Это может значительно расширить рынок и привлечь новых пользователей к технологиям складных экранов.

Ранее УНИАН рассказывал, что издание Tom`s Guide собрало список лучших смартфонов от Samsung под разные требования и бюджет.

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