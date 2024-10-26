Возглавляет список Galaxy S24 FE – смартфон, который эксперты Tom's Guide назвали лучшим для большинства людей.

Samsung – один из главных производителей Android-телефонов, предлагающий ассортимент устройств для самых разных целей и бюджетов. Журналисты Tom's Guide отобрали лучшие смартфоны корейского бренда, которые можно купить в октябре 2024 года.

Лучшим для большинства людей, неожиданно, признан Galaxy S24 FE, который вышел в конце сентября. У него производительная "начинка", достойный экран, хорошие камеры и есть функции на основе ИИ. Обновления на телефон будут приходить до 2031 года, когда выйдет Android 21.

А еще Galaxy S24 FE является самым доступным новым смартфонов Samsung на рынке с поддержкой режима DeX, в котором его можно подключать к монитору и пользоваться, как компьютером.

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Лучший бюджетный телефон Samsung – Galaxy A55. При цене дешевле 350 долларов у него есть все, что нужно пользователю в 2024 году. Однако процессор, возможно, малость слабоват.

– Galaxy A55. При цене дешевле 350 долларов у него есть все, что нужно пользователю в 2024 году. Однако процессор, возможно, малость слабоват. Самый продвинутый смартфон – Galaxy S24 Ultra. Он выделяется лучшей системой камер с главным сенсором на 200 Мп, качественным дисплеем с антибликовым покрытием, крепким титановым корпусом и мощнейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3. Также есть поддержка работы со стилусом.

– Galaxy S24 Ultra. Он выделяется лучшей системой камер с главным сенсором на 200 Мп, качественным дисплеем с антибликовым покрытием, крепким титановым корпусом и мощнейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3. Также есть поддержка работы со стилусом. Смартфон с большим экраном – Galaxy S24 Plus. За счет 6,7-дюймового дисплея с разрешением QHD это хороший выбор для тех, кто долгое время пользоваться смартфонами серии iPhone Pro Max, но решил переметнуться в экосистему Android.

– Galaxy S24 Plus. За счет 6,7-дюймового дисплея с разрешением QHD это хороший выбор для тех, кто долгое время пользоваться смартфонами серии iPhone Pro Max, но решил переметнуться в экосистему Android. Лучший складной смартфон – Galaxy Z Fold 6. Девайс для тех, кому нужен и смартфон, и планшет одновременно. Ну, или для пользователей, которым мало 6,8-дюймового дисплея S24 Ultra.

– Galaxy Z Fold 6. Девайс для тех, кому нужен и смартфон, и планшет одновременно. Ну, или для пользователей, которым мало 6,8-дюймового дисплея S24 Ultra. Складной Samsung для большинства – Galaxy Z Flip 6. Он выполнен в формфакторе "раскладушки" и предлагает практически то же самое, что Fold 6, но по более доступной цене.

Ранее Samsung выпустила важное обновление для своих смартфонов. Октябрьский патч не только устраняет ошибки в системе, но и значительно улучшает работу устройств, поэтому лучше не тянуть с установкой.

Презентация серии Samsung Galaxy S25 ожидается в январе 2025 года. По слухам, S25 Ultra получит обновленный с 12 до 50 Мп сверхширокоугольный объектив, а "сердцем" всех трех моделей выспутит Snapdragon 8 Elite. Ранее все модели Galaxy S25 показали на фотографиях.

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