Новинки получили несколько точечных улучшений и при этом подорожали на 100 долларов.

Лидер на рынке складных смартфонов провел презентацию, в рамках которой представил новые устройства. Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 – смартфоны, которые не сильно отличаются от своих предшественников. Они получили флагманское железо и более высокие цены, пишет The Verge.

Оба устройства стали немного прочнее, легче, используют топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3 и, как и серия Galaxy S24, предлагают семь лет поддержки ОС Android и фирменный ИИ Galaxy AI. Тем не менее, обе модели получили определенный импульс: более высокие цены; Galaxy Z Fold 6 теперь стоит от $1899, а Z Flip 6 – от $1099.

Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6

Габариты: 132,6×153,5×5,6 мм (разложен), 68,1×153,5×12,1 мм (сложен).

Экран: внутри находится 7,6-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с поддержкой частоты 120 Гц. Снаружи расположен 6,3-дюймовый AMOLED-экран, который тоже поддерживает максимальную частоту обновления.

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Память: 12 ГБ LPDDR5X ОЗУ, 256/512 ГБ/1 ТБ накопитель.

Камера: 50 Мп, f/1,8 (основная), 12 Мп, f/2,2 (ультраширик), 10 Мп, f/2,4 (телеобъектив); 10 Мп, f/2,2 (селфи внешняя), 4 Мп, f/1,8 (селфи внутренняя).

Аккумулятор: 4400 мАч, проводная зарядка 25 Вт, беспроводная 15 Вт.

По сравнению с Galaxy Z Fold 5 у новинки ярче экран, дополнительный экран стал 0,1 дюйма больше, лучше автономность, корпус получит защиту от влаги/пыли по стандарту IP48, шарнир тоже стал прочее, а складки на экране менее заметны.

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Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6

Габариты: 165,1×71,9×6,9 мм (разложен), 85,1×71,9×14,9 мм (сложен), 187 г.

Экран: внутренний складной экран Dynamic AMOLED 2X на 6,7 дюйма с поддержкой частоты 120 Гц, снаружи находится вспомогательный дисплей на 3,4 дюйма.

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Память: 12 ГБ LPDDR5X ОЗУ, 256/512 ГБ накопитель.

Камера: 50 Мп, f/1,8 (основная), 12 Мп, f/2,2 (ультраширик); 10 Мп, f/2,2 (селфи).

Аккумулятор: 4400 мАч, проводная зарядка 25 Вт, беспроводная 15 Вт.

Основные изменения новинки в сравнении с предшественником: основная камера теперь 50 Мп вместо 12 Мп, емкость аккумулятора увеличена с 3700 мАч до 4000 мАч, повышенная автономность, рама из усиленного алюминия стала прочнее, а защита повышена до IP48.

Оба устройства поступят в продажу 24 июля. Samsung Galaxy Z Fold 6 в базе (256 Гбайт) будет стоить 1899 долларов, версия на 512 Гбайт обойдется в $2019. Самая прокачанная модель с 1 Тбайт памяти оценена в $2259.

Galaxy Z Flip 6 (256 Гбайт) оценили в 1099 долларов – на $100 дороже Z Flip 5. Версия 512 Гбайт стоит 1279 долларов.

Ранее был составлен список из почти 50 моделей Samsung Galaxy, которые больше не будут обновляться и, соответственно, не получат новых ИИ-функций. Если среди них есть ваш девайс, скорее всего, пришло время задуматься об апгрейде.

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