Это будет "ультротонкая" модель, которая должна составить конкуренцию iPhone 17 Air.

Samsung разрабатывает четвертую модель в линейке Galaxy S25 – это будет "ультратонкий" смартфон S25 Slim, который должен составить конкуренцию iPhone 17 Air (или iPhone 17 Slim), слухи о котором появились ранее.

Об этом пишет GSMArena со ссылкой на корейское издание ETNews. Выпуск трех основных моделей серии S25 – Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra – ожидается в начале 2025 года, а Galaxy S25 Slim выйдет позже в том же году.

Инсайдеры утверждают, что это будет экспериментальный смартфон, с которым компания планирует "прощупать почву" – насколько велик спрос на тонкие Galaxy. И если результаты окажутся обнадеживающими, то развитие линейки тонких устройств продолжится.

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Какими окажутся характеристики тонкой модели (и, в частности, уменьшится ли емкость батареи), – пока неизвестно. У Samsung уже есть опыт выпуска тонкой версии флагманской модели. Таким оказался Galaxy Z Fold SE, который стал самым тонким и легким Fold-устройством компании. Видимо, S25 Slim пойдет по его стопам.

iPhone 17 Air/Slim – так будет называться новый тонкий смартфон Apple, укомплектованный 6,6-дюймовым экраном. Это будет модель для тех, кому хватает производительности и характеристик iPhone 17, но хочется чего-то нового в плане дизайне. Он придет на смену iPhone 17 Plus.

Ранее обозреватели Tom's Guide назвали лучшие смартфоны Samsung в 2024 году под разный бюджет и запросы. Лучшим для большинства, неожиданно, признан Galaxy S24 FE, который вышел в конце сентября.

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