А еще у него большой дисплей и мощный как для своего сегмента набор камер.

Компания Samsung без особых анонсов возродила бренд Galaxy C спустя 7 лет с новой моделью Galaxy C55. Устройство составит конкуренцию Redmi и другим смартфонам бюджетного сегмента.

Одной из особенностей C55 стала система камер. Основной 50-мегапиксельный датчик обещает высококачественные фотографии, а 8-Мп сверхширокоугольный объектив позволяет снимать обширные пейзажи и групповые снимки. Спереди расположена 50-мегапиксельная селфи-камера, пишет Sammobile.

Также примечательно, что задник Galaxy C55 покрыт экокожей – непривычным для смартфонов Samsung материалом. Обычно компания не экспериментирует с материалами и использует пластик в доступных смартфонах и стекло в более дорогих. Экокожа окрашена в черной и оранжевый оттенок.

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Характеристики Samsung Galaxy C55

Экран: 6,7 дюйма, AMOLED, FHD+ (2400 × 1080 пикселей), обновление 120 Гц, ярость до 1000 нит;

Процессор: восьмиядерный Snapdragon 7 Gen 1;

Память: 8/12 ГБ оперативной, 256 ГБ пользовательской;

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка мощностью 45 Вт;

Камеры: основная 50 Мп (F1.8, 10х цифровой зум, OIS, 4К-видео с частотой 30 fps), широкоугольная 8 Мп, макро 2 Мп, фронтальная 50 Мп;

Смартфон работает на базе Android 14 с оболочкой One UI 6.1, то есть можно рассчитать на ИИ-функции. Производитель пообещал присылать обновления ОС четыре года. Также упоминаются стереодинамики, поддержка NFC, Wi-Fi 6 и 5G.

Стоимость Samsung Galaxy C55 составляет 275 и 320 долларов за версию с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ соответственно. Пока смартфон вышел только в Китае, позже стоит ждать глобального анонса.

По сути, Galaxy C55 является более упрощенной версией Galaxy M55, который оценили в Европе в 400 евро. Это относительно недорогой аппарат, который кое в чем круче топового Galaxy S24.

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. Этим летом выйдет новое поколение складных смартфонов и смарт-часов, а осенью ожидается релиз Galaxy Ring – дебютного умного кольца. Также есть информация, что Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

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