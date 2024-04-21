С ними придется пойти на некоторые компромиссы, среди которых мощный процессор или камера с зумом, но в большинстве случаев вы найдете все что вам нужно за адекватную цену.

Статистика показывает, что доля флагманских устройств в последние годы растет, но чаще всего потребители будут все равно тщательно изучать бюджетные модели. Да, с ними придется пойти на некоторые компромиссы, среди которых мощный процессор или камера с зумом, но в большинстве случаев вы найдете все что вам нужно за адекватную цену.

Надежный портал Tom's Guide проанализировал бюджетный сегмент смартфонов и собрал 7 качественных девайсов стоимостью менее 500 долларов. Примечательно, что устройствам Xiaomi здесь места не нашлось.

Samsung Galaxy A54 – лучший выбор для большинства людей. Этот аппарат предлагает все, что мы хотим от дешевого телефона: большой и яркий экран, длительное время автономной работы и четкую основную камеру.

– лучший выбор для большинства людей. Этот аппарат предлагает все, что мы хотим от дешевого телефона: большой и яркий экран, длительное время автономной работы и четкую основную камеру. Google Pixel 7a – лучшая камера. Этот "пиксель" оснащен практически тем же набором премиальных функций, что и Pixel 7, но стоит в разы дешевле. А еще это идеальный смартфон типа "наведи и снимай"

– лучшая камера. Этот "пиксель" оснащен практически тем же набором премиальных функций, что и Pixel 7, но стоит в разы дешевле. А еще это идеальный смартфон типа "наведи и снимай" OnePlus 12R – лучшая батарея. Смартфон способен протянуть на одном заряде 18 часов – в этом плане он не только превосходит другие модели в своем ценовом классе, но и большинство флагманов, доступных на рынке. А быстрая зарядка 100 Вт заполнит полностью батарею за 30 минут.

– лучшая батарея. Смартфон способен протянуть на одном заряде 18 часов – в этом плане он не только превосходит другие модели в своем ценовом классе, но и большинство флагманов, доступных на рынке. А быстрая зарядка 100 Вт заполнит полностью батарею за 30 минут. Nothing Phone (2a) – лучший дизайн. Недорогие телефоны обычно выглядят не так хорошо, как "ничего-смартфон", которым китайская фирма удивила рынок и потребителей. Дисплей и время автономной работы также являются его сильными сторонами.

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Google Pixel 6a – "лучшая экономия". Идеальный вариант для любителей поснимать, при условии, что новые функции 7a для вас не имеют значения.

– "лучшая экономия". Идеальный вариант для любителей поснимать, при условии, что новые функции 7a для вас не имеют значения. iPhone SE (2022) – лучший доступный айфон. Не позволяйте компактному размеру ввести вас в заблуждение: SE-шка оснащена топовым как для своей цены функционалом. Он работает быстро, имеет хорошую камеру и батарею на целый день работы.

– лучший доступный айфон. Не позволяйте компактному размеру ввести вас в заблуждение: SE-шка оснащена топовым как для своей цены функционалом. Он работает быстро, имеет хорошую камеру и батарею на целый день работы. OnePlus Nord N30 – лучший смартфон до $300. Он не так функционален, как телефоны выше, но и не такой дорогой. При ограниченном бюджете вы получаете длительный срок службы батареи, быструю зарядку и большой дисплей с частотой 120 Гц: все то, что люди ищут в бюджетнике.

Ранее на рынке был представлен Motorola Edge 50 Pro, первый смартфон с сертификацией Pantone: это означает, что аппарат способен максимально реалистично передавать цвета и оттенки кожи. Это особенно важно для портретной съемки.

А популярный бенчмарк AnTuTu составил рейтинг народных смартфонов – ими владельцы довольны больше всего. Кроме флагманов в топ-3 пробился недорогой аппарат Honor.

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