Новое ПО уже вышло для пользователей смартфонов в США и в Европе. В ближайшие дни оно "прилетит" всем.

Как и было обещано, сегодня, 28 марта, Samsung выпустила обновление One UI 6.1 с ИИ-функциями для более старых версий своих смартфонов. Изначально она была доступна только пользователям новеньких Galaxy S24.

Как сообщает профильный портал Sammobile, прошивку уже начали получать владельцы Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra, а также складных смартфонов Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip5. Еще обновились планшеты серии Galaxy Tab S9.

Отметим, что распространение обновлений идет волнами: сначала новое ПО вышло для пользователей из США, а позже распространение новой прошивки началось и в Европе. В ближайшие дни обновление будет доступно всем.

Обновление весит более 3 Гбайт и содержит мартовские обновления безопасности Android и все функции Galaxy AI, доступные для линейки Galaxy S24. Смартфон, используя ИИ, напишет вместо пользователя текст и сократит письма, поможет в обработке фото и преобразует запись речи в текст

Но самой впечатляющей новой функцией является "Живой перевод" (Live Translate) – она позволяет общаться на "живом" языке с людьми, говорящими на разных языках. Функция использует ИИ для перевода телефонных звонков в режиме реального времени, пока вы разговариваете по телефону.

Принцип работы функции Live Translate в One UI 6.1:

Как ранее УНИАН сообщал, новый "середняк" Samsung удивил экспертов качеством дисплея. Недорогой, но мощный Galaxy A55 обошел премиальные модели, как iPhone 14 Plus, OPPO Find X6 Pro и Google Pixel 7, а в своем ценовом сегменте Samsung Galaxy A55 и вовсе стал абсолютным лидером.

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. Этим летом выйдет новое поколение складных смартфонов и "народный" Galaxy S24 FE, а осенью ожидается релиз Galaxy Ring – умного кольца компании. СМИ предсказывают, что это будет хит и убийца умных часов и фитнес-браслетов.

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