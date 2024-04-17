Samsung Galaxy M55 представили официально в Европе / фото Samsung

Компания Samsung представила на европейском рынке Galaxy M55, дебютировавший в прошлом месяце в Индии. Это смартфон среднебюджетного сегмента, который по некоторым параметрам обходит более дорогие смартфоны бренда, пишет GSMArena.

Несмотря на то, что устройство стоит гораздо дешевле, чем Galaxy S24, доступный девайс получил селфи-камеру с рекордным для производителя разрешением 50 Мп. Для сравнения, даже S24 Ultra имеет фронтальную камеру 12 мегапикселей. Сзади три камеры: основная 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, ширик 8 Мп и макро на 2 Мп. 

Galaxy M55 также выделяется среди других смартфонов Samsung батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super Fast Charging 2.0 мощностью 45 Вт. За 30 минут батарея восполняется на 70%. 

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Из основных характеристик: 120-герцовый 6,7"-дисплей Super AMOLED+ с разрешением Full HD+ и яркостью 1000 нит, процессор Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Также смартфон имеет встроенный под дисплей дактилоскопический сенсор, систему защиты Samsung Knox Vault и One UI 6.1 с ИИ-функциями на базе Android 14. 

Samsung Galaxy M55 представлен в темно-синем и светло-зеленом цветах по цене 500 евро за версию с 8/128 ГБ памяти и 550 евро за 256 ГБ.

Samsung Galaxy M55

Как ранее УНИАН сообщал, другой "середняк" Samsung удивил специалистов качеством дисплея. Недорогой, но мощный Galaxy A55 обошел премиальные iPhone 14, OPPO Find X6 Pro и Google Pixel 7, а в своем ценовом классе и вовсе стал абсолютным лидером.

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. Этим летом выйдет новое поколение складных смартфонов и "народный" Galaxy S24 FE, а осенью ожидается релиз Galaxy Ring – дебютного умного кольца. Также есть информация, что Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

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