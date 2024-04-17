Galaxy M55 получил большой дисплей, длительную поддержку обновлениями и рекордную селфи-камеру.

Компания Samsung представила на европейском рынке Galaxy M55, дебютировавший в прошлом месяце в Индии. Это смартфон среднебюджетного сегмента, который по некоторым параметрам обходит более дорогие смартфоны бренда, пишет GSMArena.

Несмотря на то, что устройство стоит гораздо дешевле, чем Galaxy S24, доступный девайс получил селфи-камеру с рекордным для производителя разрешением 50 Мп. Для сравнения, даже S24 Ultra имеет фронтальную камеру 12 мегапикселей. Сзади три камеры: основная 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, ширик 8 Мп и макро на 2 Мп.

Galaxy M55 также выделяется среди других смартфонов Samsung батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super Fast Charging 2.0 мощностью 45 Вт. За 30 минут батарея восполняется на 70%.

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Из основных характеристик: 120-герцовый 6,7"-дисплей Super AMOLED+ с разрешением Full HD+ и яркостью 1000 нит, процессор Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Также смартфон имеет встроенный под дисплей дактилоскопический сенсор, систему защиты Samsung Knox Vault и One UI 6.1 с ИИ-функциями на базе Android 14.

Samsung Galaxy M55 представлен в темно-синем и светло-зеленом цветах по цене 500 евро за версию с 8/128 ГБ памяти и 550 евро за 256 ГБ.

Как ранее УНИАН сообщал, другой "середняк" Samsung удивил специалистов качеством дисплея. Недорогой, но мощный Galaxy A55 обошел премиальные iPhone 14, OPPO Find X6 Pro и Google Pixel 7, а в своем ценовом классе и вовсе стал абсолютным лидером.

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. Этим летом выйдет новое поколение складных смартфонов и "народный" Galaxy S24 FE, а осенью ожидается релиз Galaxy Ring – дебютного умного кольца. Также есть информация, что Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

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