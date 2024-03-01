Продажи обещают запустить уже в этом году. Что-то подобное готовит и Apple.

В начале года, вместе с флагманами Galaxy S24, Samsung анонсировала свое первое умное кольцо, которое измеряет "жизненную силу" своего владельца. Девайс поступит в продажу до конца 2024 года – СМИ предсказывают, что это будет хит и убийца умных часов и фитнес-браслетов.

Стоит отметить, что смарт-кольца – это не новое явление на рынке. Например, довольно давно их продает компания Oura. Однако это все же нишевый девайс, которым в основном пользуются энтузиасты. У Samsung есть шансы сделать его массовым – как в свое время со складными смартфонами.

В целом, Samsung Galaxy Ring выглядит как обычное кольцо и будет доступно в нескольких размерах и расцветках. Его главное предназначение – отслеживание здоровья и жизненных показателей владельца. Устройство сможет фиксировать пульс, уровень насыщения крови кислородом, активность, качество сна, а также оценивать "физическую и психологическую готовность к предстоящему дню".

Видео дня

В отличие от смарт-часов, экрана у Galaxy Ring не будет, но все данные можно посмотреть в специальном приложении на смартфоне. Емкость батареи будет варьироваться в зависимости от размера, но в Samsung говорят, что полного заряда хватит как минимум на пару дней автономной работы.

Одной из главных фишек Galaxy Ring, которая, как пишут журналисты, "изменит игру", станут платежи. В настоящий момент на рынке нет аналогов, которые могут осуществлять бесконтактные платежи в терминалах NFC, и при этом следить за здоровьем владельца.

Разумеется, кольцо оснастят защитой от влаги, позволяя мыть руки, принимать душ и даже плавать, не беспокоясь о его сохранности. Вероятно, уведомления – пуши со смартфона звонки, будильники – будут приходить через вибрацию. Изготовлено оно, как ожидается, будет из титана, что сделает кольцо менее подверженной царапинам.

При этом уже сообщается об одном существенном недостатке Samsung Galaxy Ring. Сначала кольцо будет совместимо только со смартфонами Galaxy, хотя потом появится поддержка и других Android-устройств. А вот совместимости с iOS якобы вообще не будет: часы Galaxy Watch тоже не работают с айфонами.

Полноценный анонс умного кольца ожидается на ивенте Galaxy Unpacked в июле этого года. Стоимость девайса не раскрывается: другие умные кольца на рынке стоят в диапазоне от 269 до 500 долларов – скорее всего, во столько же оценят и Galaxy Ring.

Ранее СМИ писали, что Apple всерьез обеспокоена скорым выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по разработку своего смарт-кольца. Вопрос стоит в сроках выхода. В компании уверены, что этот носимый девайс в ближайшее время наберет популярность как менее навязчивая и более автономная альтернатива смарт-часам.

Источники Bloomberg узнали, что Apple готовится к радикальным изменениям, в частности, на рынке носимых устройств. Вместе со смарт-кольцом, компания готовит "умные" очки, которые будут похожи на классические Ray-Ban.

Вас также могут заинтересовать новости: