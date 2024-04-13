Будущие часы станут первым продуктом Samsung, оснащенным 3-нм чипом, который должен улучшить производительность и увеличить время автономной работы.

Новое поколение Galaxy Watch будет представлено во время летнего ивента Unpacked, который пройдет в июле. По свежей информации, Watch 7 станут первым смарт-часами Samsung, использующими новейший процессор, обойдя вниманием другие девайсы.

Речь идет о собственном SoC от Samsung – Exynos W940. Сообщается, что он будет изготовлен с использованием 3-нм техпроцесса: более тонкий техпроцесс снизит нагрев устройства и улучшит производительность – эти улучшения крайне важны миниатюрному носимому девайсу.

Более того, увеличится время автономной работы, причем чуть не вдвое по сравнению с процессором Watch 6, изготовленным на 5 нм-техпроцессе.

Видео дня

Примечательно, что свой самый передовой чипсет Samsung с использованием 3-нм технологического процесса компания собирается установить именно в часы. Обычно для такой демонстрации возможностей SoC производители выбирают флагманские смартфоны, но никак не носимые гаджеты.

В ранних сообщениях говорилось, что Galaxy Watch 7 получат новую функцию здоровья, пока недоступную в Apple Watch. Это датчик артериального давления, с помощью которого пользователи смогут выявить разные признаки гипертонии. Он дополнит другие функции, включая мониторинг сна, сердечного ритма и отслеживание фитнеса.

Вместе с Galaxy Watch 7 в ходе июльского ивента Samsung представит новое поколение складных смартфонов и "народный" Galaxy S24 FE. А до конца года в продажу поступит Galaxy Ring – умное кольцо, которое называют убийцей умных часов и фитнес-браслетов.

А новое поколение Apple Watch выйдет в сентябре вместе с серией iPhone 16. Журналист Bloomberg Марк Гурман говорил, что юбилейные Apple Watch будут важным релизом для Apple и владельцы актуальных Apple Watch "наверняка захотят обновиться".

Вас также могут заинтересовать новости: