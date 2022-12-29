В Индии выпустили дешевый клон Apple Watch за $48 / фото Pebble

В Индии представлены смарт-часы под маркой Pebble, которые полностью копируют самые дорогие часы Apple. Полное название – Pebble Cosmos Engage. 

Единственным преимуществом подделки перед оригиналом является цена – за устройство просят всего $48, что примерно в 30 раз дешевле Apple Watch Ultra. По сути, это просто дешевый фитнес-браслет, упакованный в корпус часов.

Клон популярных часов Apple получил 1,95-дюймовый IPS-дисплей с яркостью до 600 нит, в то время как оригинальные Watch Ultra оснащены OLED-дисплеем с яркостью до 2000 нит. Производитель обещает, что панель поддерживает функцию Always on Display (AOD), а при полной зарядке они смогут проработать до 5 дней.

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Часы доступны по цене 3999 индийских рупий, что составляет примерно 1700 грн. На площадке AliExpress они еще не появились, но это вопрос времени.

Фото Pebble Cosmos Engage 29 декабря 2022
Фото Pebble Cosmos Engage 29 декабря 2022
Фото Pebble Cosmos Engage 29 декабря 2022
Фото Pebble Cosmos Engage 29 декабря 2022

О Apple Watch Ultra

По мнению пользователей, именно Apple Watch Ultra, а не айфоны, были главной "яблочной" новинкой в 2022 году. Они возглавляют линейку умных часов Apple. 

Сама Apple рекламирует Apple Watch Ultra как девайс для любителей экстремальных видов спорта и долгих путешествий. Отличительной особенностью устройства стал выполненный из титана корпус, увеличенная до 36 часов автономность и более точный датчик GPS стандарта L1+L5.

Также часы включают в себя привычные функции здоровья, вроде мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови. В Украине цена на них стартует с 35 000 грн.

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