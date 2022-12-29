Внешне новинка похожа на "яблочный" гаджет, правда, на этом сходство и заканчивается.

В Индии представлены смарт-часы под маркой Pebble, которые полностью копируют самые дорогие часы Apple. Полное название – Pebble Cosmos Engage.

Единственным преимуществом подделки перед оригиналом является цена – за устройство просят всего $48, что примерно в 30 раз дешевле Apple Watch Ultra. По сути, это просто дешевый фитнес-браслет, упакованный в корпус часов.

Клон популярных часов Apple получил 1,95-дюймовый IPS-дисплей с яркостью до 600 нит, в то время как оригинальные Watch Ultra оснащены OLED-дисплеем с яркостью до 2000 нит. Производитель обещает, что панель поддерживает функцию Always on Display (AOD), а при полной зарядке они смогут проработать до 5 дней.

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Часы доступны по цене 3999 индийских рупий, что составляет примерно 1700 грн. На площадке AliExpress они еще не появились, но это вопрос времени.

О Apple Watch Ultra

По мнению пользователей, именно Apple Watch Ultra, а не айфоны, были главной "яблочной" новинкой в 2022 году. Они возглавляют линейку умных часов Apple.

Сама Apple рекламирует Apple Watch Ultra как девайс для любителей экстремальных видов спорта и долгих путешествий. Отличительной особенностью устройства стал выполненный из титана корпус, увеличенная до 36 часов автономность и более точный датчик GPS стандарта L1+L5.

Также часы включают в себя привычные функции здоровья, вроде мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови. В Украине цена на них стартует с 35 000 грн.

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