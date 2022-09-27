Часы явно держались стойко, но совсем неуязвимыми их назвать все же нельзя.

Видео с краш-тестами пользуются огромной популярностью среди интернет-пользователей. Это особенно актуально для тех устройств, которые позиционируются производителями как защищенные.

Так, автор ютуб-канала TechRax, который уже успел опробовать детектор ДТП в iPhone 14 на деле (для этого он даже разбил свою машину), решил проверить на прочность Apple Watch UItra, созданные для экстремальных видов спорта.

Как выяснилось, часам не страшны падения с высоты (около 1,2 метра), гвозди и даже удары молотком, но при должном усердии вывести из строя девайс все-таки можно. На шестом ударе молотком часы перестали включаться, при этом само защитное стекло осталось невредимым.

Что примечательно, стол, на котором TechRax проводил эксперимент, повредился раньше, чем треснул экран Apple Watch UItra.

О Apple Watch Ultra

По мнению пользователей, именно Apple Watch Ultra, а не айфоны, были главной "яблочной" новинкой, представленной во время сентябрьской презентации. Они возглавляют линейку умных часов Apple.

Сама Apple рекламирует Apple Watch Ultra как девайс для любителей экстремальных видов спорта и долгих путешествий. Отличительной особенностью устройства стал выполненный из титана корпус, увеличенная до 36 часов автономность и более точный датчик GPS стандарта L1+L5.

Также часы включают в себя привычные функции здоровья, вроде мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови. В продажу они поступили еще на прошлой неделе за 799 долларов.

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