Apple Watch Ultra стали первыми "профессиональными" умными часами компании.

На главной презентации 2022 года американская компания Apple анонсировала линейку из трех моделей обновленных умных часов Apple Watch: 8, Ultra и SE.

Премиум-модель Apple Watch Ultra: цена и характеристики

После более чем года слухов Apple наконец анонсировала Apple Watch Ultra — прочные умные часы премиум-класса. Они возглавляют линейку умных часов Apple.

Они получили увеличенный плоский дисплей с сапфировым стеклом и яркостью 2000 нит. Его размер – 49 мм (для сравнения, "обычные" Apple Watch Series 7 предлагаются в версиях на 41 и 45 мм).

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Также была переработана цифровая заводная головка и новая кнопку "Действие", ее можно настроить для различных целей, например, во время занятий спортом.

Кроме того, кнопки и заводные головки теперь можно использовать даже в перчатках.

Apple обещает до поддержку сотовой связи и до 36 часов работы без подзарядки, а время автономной работы – 60 часов.

Ultra также имеет улучшенный многодиапазонный GPS, который включает новую частоту L5. Также есть режим GPS с низким энергопотреблением, во время которого умные часы продолжат измерять частоту сердечных сокращений.

Часы также имеют сирену на 86 децибел, которая может помочь другим найти пользователя, если он потерялся. Также есть функция отслеживания на случай, если пользователь случайно выйдет из сети, и система из трёх микрофонов для передачи голоса даже в сложных условиях.

Apple Watch Ultra пригодны в том числе для глубоких погружений — умные часы могут показывать всю сервисную информацию, включая температуру воды и маршрут.

Apple Watch Ultra будет в продаже с 23 сентября. Все модели стоят 799 долларов.

Бюджетный Apple Watch SE: цена и характеристики

Новые Apple Watch SE – второе поколение бюджетной модели от компании с поддержкой сотовой связи.

Он оснащен теми же датчиками движения, что и Series 8, и имеет тот же чип S8. Так что в модели будут обновлённые гироскоп и акселерометр, а также система выявления автокатастроф.

Новые SE также имеют экран на 30% больше, чем у бюджетной модели Series 3.

Заказать Apple Watch SE можно уже сегодня, а в продаже они появятся 16 сентября. Доступны три цвета: серебро, чёрный и "Звёздная пыль".

Стоимость – 249 долларов за модель с GPS и 299 долларов за модель с сотовой связью. Напомним, оригинальный SE стоил от 279 до 329 долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple выпустила новые Apple Watch 8 будут стоить от 399 до 499 долларов и доступны для предзаказа уже сегодня.

Ровно в 20:00 7 сентября по Киеву компания Apple начала свою самую главную презентацию года. Украшением программы станет свежая линейка iPhone 14. Тексовая трансляция доступна на УНИАН.