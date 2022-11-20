Из этой заметки вы узнаете, нужно ли заряжать телефон до 100%, когда лучше всего ставить его на зарядку, а также некоторые полезные советы по уходу за батареей.

Далеко не все пользователи осознают, что от правильной зарядки аккумулятора смартфона зависит жизнь и срок службы его работы.

Владельцы смартфонов редко обращают внимание на алгоритм восстановления заряда и от этого существенно снижают срок ее жизни. О том как ухаживать за батареей, что портит батарею телефона, и как продлить ее нормальную работу и пойдет речь.

Не допускайте полного разряда батареи

Как бы странно это не звучало, но полная разрядка батареи смартфона негативно сказывается на его работе в долгосрочной перспективе.

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Кроме того, некоторые пользователи строго убеждены, что после покупки обязательно необходимо несколько раз полностью разрядить устройство для стабилизации батареи и максимально эффективного "полета" аппарата. Это миф, который въелся в головы людей и на самом деле только вредит современным смартфонам.

Дело в том, что в старых кнопочных телефонах использовались аккумуляторы совсем другого типа и полная разрядка для них была не то, что необходима, а скорее не вредна. Современные литий-ионные батареи не имеют таких ограничений и нормально работают на средних показателях заряда.

Регулярно подзаряжайте смартфон

Современные телефоны оснащены функцией напоминания пользователя о необходимости восполнения запаса батареи. Включается она, как правило, на 20% заряда. И это не просто так.

Все дело в том, что смартфоны лучше работают и дольше сохраняют свойства батареи, когда заряд пополняется регулярно и в пределах средних значений.

Поэтому на вопрос как не испортить батарею в телефоне можно ответить просто: не опускайте до 0% и не заряжайте до 100%.

Когда нужно ставить смартфон на зарядку

Согласно рекомендациям специалистов, ставить телефон на зарядку лучше всего в диапазоне 40-80%. Такой подход позволит в разы увеличить срок службы батареи.

Если же телефон необходимо зарядить до 100%, то в таком случае не передерживайте его на зарядке. Необходимо по достижению максимального заряда сразу закончить процесс. Таким образом батарея не будет перегреваться и сохранит свои свойства.

Используйте энергосберегающие розетки

Многие пользователи ставят телефон заряжаться на ночь. Это нормальная практика, поскольку современный темп жизни иногда не позволяет выделить несколько часов для пополнения заряда.

В таких случаях рекомендуется использовать специальные энергосберегающие розетки. Они оснащены специальным таймером для регулировки работы и защищают батарею смартфона от перезарядки.

Как правильно заряжать телефон Xiaomi

Если, к примеру, говорить о смартфонах Xiaomi, то они, помимо всех своих достоинств, оснащены емкостными аккумуляторами, которые не требуют особенного ухода.

Краткое резюме

Подводя итоги, суммируем ключевые моменты:

Не стоит допускать полного разряда аккумулятора до 0%, за исключением периодической профилактики;

Если аппарат разрядился, как можно скорее поставьте его на зарядку;

По возможности держите заряд смартфона в промежутке от 20% до 80%;

Не допускайте перегрева батареи и пользуйтесь только "родной" зарядкой.

Используйте методы описанные выше и батарея устройства точно будет работать правильно и слаженно.

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