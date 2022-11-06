Все представители рейтинга отличаются тем, что смогут выдержать не менее 11 непрерывного активного пользования.

Многие ошибочно считают, что автономность смартфона напрямую зависит от емкости его батареи, на самом же деле на это влияет множество факторов: от энергоэффективности процессора и система до оптимизации софта.

Известный профильный портал Tom's Guide составил список из наиболее автономных и производительных устройств средне-высокого класса на сегодня. Все представители рейтинга отличаются тем, что смогут выдержать не менее 11 часов непрерывного пользования.

Чемпионом "автономности" назвали Asus ROG Phone 6 Pro, который опережает своего ближайшего конкурента более чем на два часа. При непрерывном использовании в режиме 167Гц батареи смартфона хватает на 15 часов и 30 минут. Авторы отмечают, что это лучшее время автономной работы, которое им встречалось за последние пять лет.

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Что касается скорости зарядки, то благодаря проводной зарядке мощностью 65 Вт он за 15 минут с 0% заряжается до 50%.

Второе место отдали iPhone 14 Pro Max с временем автономной работы 13 часов и 39 мин. Отмечается, что это самое долгое время, которое айфон когда-либо выдерживал в тесте батареи.

А вот по скорости зарядки все не так радужно, поскольку Apple вот уже какое поколение придерживается проводной зарядки мощностью 20 Вт. iPhone 14 Pro Max требуется около полтора часа, чтобы полностью зарядиться.

Замыкает тройку самых автономных смартфонов модель Nubia Red Magic 6 с показателем 13 часов и 20 минут. Питается устройство от аккумулятора на 4500 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой – до 50% смартфон заряжается всего за пять минут.

Какие еще смартфоны попали в рейтинг:

Moto G Power (2022): 13 часов 15 минут;

13 часов 15 минут; Asus Zenfone 9: 13 часов 13 минут;

13 часов 13 минут; Nubia RedMagic 6S Pro: 13 часов 13 минут;

13 часов 13 минут; Moto G Stylus (2022): 12 часов 30 минут;

12 часов 30 минут; iPhone 13 Pro Max: 12 часов 16 минут;

12 часов 16 минут; iPhone 14 Plus: 11 часов 57 минут;

11 часов 57 минут; OnePlus 10 Pro: 11 часов 52 минуты.

ROG Phone 6 Pro: что нужно знать о самом автономном смартфоне

Игровые флагманы Asus ROG Phone 6 и 6 Pro были выпущены в июне этого года. Они не только самые автономные, но и одновременно самые мощные и самые дорогие игровые телефоны, которые представлены на рынке. Цена на обычную модель в Украине начинается от 44 тыс. грн.

Оба телефона имеют 6,78-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением FHD+ (2448×1080) и частотой обновления 165 Гц. Что касается фотовозможностей, то 50-Мп сенсор дополняют 13-Мп "широкоугольник" и макро-камера на 5 Мп. Можно писать видео в 8K или в Slow-mo с 480 fps.

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