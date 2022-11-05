В большинстве случаев пользователи активируют его случайно, однако отключается он так же просто.

Как и в других ОС, безопасный режим в Android используется для нахождения ошибок и неполадок в операционной системе пользователя и дальнейшего их устранения.

После запуска такого режима отключаются все установленные пользователем приложения, а с системой запускаются исключительно стандартные службы и функции. В то же время на экране появляется соответствующая надпись о работающем безопасном режиме Android.

При помощи такого подхода можно обнаружить, что причина сбоев работы смартфона лежит в установленном программном обеспечении. В большинстве случаев удаление не нужных программ помогает решить эту проблему и привести смартфон в норму.

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Запуск такого режима осуществляется через диалог выключения смартфона по долгому нажатию на один из пунктов, поэтому его часто активируют случайно. Впрочем, деактивируется он также просто.

Алгоритм отключения безопасного режима Android

Данный способ подходит для большинства современных устройств на Android. Для деактивации безопасного режима необходимо:

Зажать кнопку включения устройства

Удерживать ее, пока не появится соответствующее диалоговое меню.

Выбрать пункт "Перезапустить" или "Выключить" (после чего включить устройство)

После запуска устройства, безопасный режим не будет использоваться. В случае, когда перезагрузка не работает по такому принципу, необходимо просто подержать зажатой кнопку выключения примерно 30 секунд и устройство принудительно прекратит работу.

Отключаем безопасный режим Android из уведомлений

Если появилось соответствующее уведомление о работающем безопасном режиме, необходимо в открытой шторке уведомлений нажать по нужному сообщению и выбрать кнопку "Выключить".

Телефон перезапустится и вернется в исходное состояние.

К слову, если вы только что обзавелись новеньким Android-смартфоном, рекомендуем уделить особое внимание его первоначальной настройке. Считается, что операционная система от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

Поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования устройством. УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона.

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